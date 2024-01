Pourquoi et comment faire attention à sa prostate ?

L'HBP peut parfois entraîner des problèmes de santé tels que des infections urinaires à répétition ou des problèmes rénaux. Cependant, les symptômes les plus fréquents altèrent la qualité de la vie quotidienne et les traitements se concentrent sur l'atténuation des inconvénients des problèmes urinaires. La solution la plus simple consiste à réduire la consommation de liquides, en particulier le soir, ou de limiter les diurétiques tels que la caféine et l'alcool. Pour ceux qui ont besoin d'un soulagement plus important, des médicaments peuvent détendre les muscles autour de la prostate, voire la rétrécir, et des traitements chirurgicaux peuvent réduire la taille de la prostate.

Selon Arvin George, les décisions en matière de traitement dépendent avant tout de la gêne occasionnée par les symptômes. « Certains hommes se réveillent pour uriner plusieurs fois par nuit, mais ils se rendorment et tout va bien », explique-t-il. « D'autres n'ont pas accès régulièrement à des toilettes, ce qui peut affecter leur qualité de vie. »

QUELS SONT LES RISQUES DE CONTRACTER UN CANCER ?

Les hommes qui vivent assez longtemps se verront probablement diagnostiquer un cancer de la prostate. Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-dix ans ayant des cellules cancéreuses dans leur prostate sans avoir été diagnostiquées s’élève à 70 %. En France, le cancer de la prostate est la troisième cause de décès par cancer chez l’homme, derrière le cancer du poumon et celui du côlon, tandis qu’il est le deuxième cancer le plus meurtrier aux États-Unis et au Royaume-Uni chez les hommes. L'âge moyen au moment du diagnostic est de soixante-neuf ans en France et les diagnostics sont rares chez les hommes de moins de quarante ans.

Les scientifiques étudient encore les mutations génétiques liées au cancer de la prostate, mais l’hérédité de ce cancer est une certitude. Un homme dont au moins deux proches parents masculins, père ou frères, sont atteints d'un cancer de la prostate a cinq à dix fois plus de chances d'être lui-même diagnostiqué. Pour des raisons encore incomprises, les hommes d'origine africaine sont particulièrement exposés. La probabilité pour eux d’être atteints d’un cancer de la prostate s’élève à 70 % et ils sont également plus susceptibles de mourir de la maladie.

Le cancer de la prostate peut également se propager aux tissus environnants ou, pire, se répandre plus largement dans le corps. Heureusement, la plupart des cas sont localisés et rarement graves puisque 96 % des hommes diagnostiqués survivent au moins quinze ans.

COMMENT SAVOIR SI ON EST ATTEINT D’UN CANCER DE LA PROSTATE ?

Arvin George fait remarquer que de nombreux hommes qu'il rencontre et qui présentent des symptômes urinaires incommodants craignent d'être atteints d'un grave cancer de la prostate, ce qui peut se comprendre. « Il s’agit probablement de l'idée fausse la plus répandue chez les patients et même au sein de la communauté médicale », déclare-t-il.

Dans des pays comme les États-Unis, où le dépistage est courant depuis des décennies, le cancer de la prostate est souvent détecté bien avant que le patient ne présente des symptômes, explique-t-il. « La plupart du temps, lorsqu'un homme présente des symptômes, il est très peu probable qu'il souffre d'un cancer de la prostate. Le plus souvent, il s’agit d'une simple hypertrophie. »

Alors qu’aucune autorité de santé en France ou à l’étranger ne recommande un dépistage systématique du cancer de la prostate, l'American Urological Association conseille à la plupart des hommes âgés de cinquante-cinq à soixante-neuf ans de se faire dépister tous les deux ans. Consulter un médecin pour parler de vos facteurs de risque personnels peut permettre d'affiner cette recommandation. Les personnes présentant des facteurs de risque plus élevés, comme les hommes noirs et les personnes dont les parents proches sont atteints ou ont été atteints d'un cancer de la prostate, devraient se faire dépister plus tôt et plus souvent.

IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE TRAITER TOUS LES CAS DE CANCER DE LA PROSTATE

Les dépistages indiquent si le cancer présente un risque élevé de se propager et permet aux médecins de le traiter rapidement et de sauver des vies.

Cependant, pour certains experts, le dépistage a ses inconvénients. Le test d’antigène prostatique spécifique (PSA), qui identifie les protéines produites par la prostate, peut produire des résultats faussement positifs ou faussement négatifs, ce qui peut entraîner un stress ou des traitements inutiles. Sur mille hommes dépistés entre cinquante-cinq et soixante-neuf ans, environ un décès pourra être évité.

En outre, de nombreux cancers de la prostate évoluent lentement et ne causent jamais de problèmes. En réalité, des recherches récentes montrent que de nombreux hommes atteints d'un cancer de la prostate ont intérêt à ne pas le traiter du tout, mais simplement à le surveiller. En avril 2013, une étude publiée dans la revue New England Journal of Medicine a montré que la surveillance active du cancer de la prostate a le même taux élevé de survie, c’est-à-dire quinze ans, que des interventions beaucoup plus agressives comme la radiothérapie et la chirurgie.

La même étude a mis en évidence les effets secondaires de ces traitements, en faisant remarquer qu'ils pouvaient causer des problèmes persistants de fonction sexuelle et de miction pendant une période plus longue qu'on ne le pensait allant jusqu'à douze ans. « Il s'agit là d'un problème lourd à porter à long terme pour les personnes concernées », déclare Ridgman. « Les données montrent que les hommes peuvent vivre avec un cancer de la prostate localisé et à faible risque pendant de nombreuses années, voire des décennies, sans avoir besoin d'un traitement actif. »

Bien que leurs problèmes urinaires ne soient généralement pas synonymes de cancer, les hommes ne devraient pas souffrir en silence.