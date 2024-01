Pourquoi le nombre de crises cardiaques augmente-il entre Noël et le jour de l'An ?

Si les fêtes de fin d'année peuvent être un moment magique, elles sont parfois particulièrement stressantes, en particulier pour le cœur.

Outre les voyages, les moments passés en famille et les festivités, on observe une augmentation des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des arythmies cardiaques pendant ces célébrations. Cette année, les fêtes pourraient avoir été encore plus meurtrières que d'habitude, puisque Noël tombe un lundi. En effet, selon une étude présentée à la British Cardiovascular Society au début de l’année, le risque de crise cardiaque serait plus élevé le lundi que les autres jours de la semaine.

Cette augmentation des problèmes cardiaques à ce moment de l’année serait liée à de multiples facteurs, notamment à une consommation accrue d'alcool, un stress plus important et des changements alimentaires tels qu'une consommation de sel plus importante que d'habitude.

« Le cœur ne peut pas prendre de vacances », déclare Nick Ruthmann, cardiologue à la Cleveland Clinic. « Votre santé non plus. »

Voici ce que les experts savent sur les raisons pour lesquelles les fêtes sont particulièrement stressantes pour le cœur et ce qu’il est possible de faire afin de réduire le risque de crise cardiaque, d’AVC et d'arythmie.

LES EFFETS DE L'ALCOOL

Le « syndrome du cœur en vacances » désigne l'augmentation des arythmies cardiaques, également connues sous le nom de fibrillation auriculaire, liée à une consommation d’alcool soudainement plus élevée. Comme l'explique Ruthmann, l'alcool perturberait les cellules du cœur, entraînant des impulsions électriques irrégulières qui empêchent les cavités cardiaques de battre de manière synchronisée. Pour compenser cette perte d'efficacité, le cœur se met à battre plus vite. À cause de ce dysfonctionnement du cœur, le sang stagne dans les cavités et forme des caillots qui peuvent ensuite se déplacer dans le corps et provoquer un AVC.

Le grand danger de la fibrillation auriculaire est qu’elle peut entrainer des dommages permanents si elle dure trop longtemps.

« Plus la fibrillation auriculaire dure longtemps, plus le risque d'AVC, de faiblesse ou d'insuffisance cardiaque est élevé en raison de l'accélération du rythme cardiaque » explique Shaline Rao, cardiologue spécialisée dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à l'hôpital NYU Langone de Long Island. « Ce sont des choses qu’on peut prévenir et inverser si elles sont détectées suffisamment tôt. »

LES SYMPTÔMES DE FIBRILLATION AURICULAIRE

Chez certaines personnes, la fibrillation auriculaire se traduit par des symptômes perceptibles, comme le cœur qui s'emballe, dont les battements sont trop rapides ou espacés, ou des vertiges. D'autres ne remarquent même pas que quelque chose ne va pas. Dans ces cas-là, il peut être utile d'utiliser des dispositifs pouvant détecter les rythmes cardiaques irréguliers, comme Fitbit ou les montres connectées. Les personnes les plus exposées au risque de fibrillation auriculaire sont les adultes de plus de 65 ans ou les personnes ayant des antécédents familiaux de ce trouble.

« Le dispositif portable parfait n’existe pas encore », précise Ruthmann, avant d’ajouter que « dans la plupart des cas, il peut être la première et la seule indication qu'il y a un problème. »

Outre le lien entre la fibrillation auriculaire et la consommation d'alcool, d'autres facteurs pourraient également contribuer à ce trouble. Parmi ceux liés aux vacances, citons l'augmentation du stress, la consommation plus élevée de sel dans l'alimentation, des changements importants dans l'activité physique, un sommeil insuffisant ou l'oubli de prise de médicaments. La fibrillation auriculaire peut également se développer après une crise cardiaque.