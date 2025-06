Médecine : l’espoir de régénérer les poumons et le cœur est sur le point de devenir réalité

RESTAURER UN CŒUR DE COCHON APRÈS UN INFARCTUS

Un autre médicament qu’étudie Scripps, un peu plus en retrait, vise à reconstruire les tissus cardiaques après un infarctus. Aujourd’hui, les endoprothèses vasculaires et des traitements médicamenteux réouvrent les vaisseaux sanguins et revitalisent la circulation sanguine. C’est une technique qui a diminué la mortalité à la suite d’infarctus de plus de moitié au cours des dernières décennies. « Nous avons largement amélioré la survie, mais il subsiste toujours beaucoup de muscles morts dans ces régions », explique Richard Stark, cardiologue de l’université Duke. « Si nous parvenons à ranimer cette région qui ne bat plus alors nous aurons vraiment accompli un exploit. » Richard Stack est un directeur partenaire du Cardiovascular Masters Consortium, un cabinet de consultation accueillant des médecins de renom qui travaillent avec Scripps sur le développement du médicament.