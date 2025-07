Les troubles du comportement alimentaire sont en hausse chez les femmes ménopausées

Les troubles du comportement alimentaire (ou TCA) sont en hausse chez les femmes de plus de quarante ans, mais personne n’en parle.

Les médecins et les spécialistes confient avoir remarqué une certaine augmentation de femmes âgées de quarante à soixante-dix ans qui cherchent de l’aide à cause de troubles de l’alimentation. Et comme ces femmes ne correspondent pas au stéréotype d’une personne souffrant de TCA, elles sont souvent victimes de mauvais diagnostics ou d’une prise en charge tardive.

« Rien n’est plus invalidant que votre médecin qui vous dit que vous être trop vieille pour avoir des TCA », déplore Cynthia Bulik, directrice et fondatrice du Centre des troubles du comportement alimentaire de l’université de Caroline du Nord. « Et pourtant, c’est le vécu d’innombrables femmes en périménopause. »

Ces observations ne sont pas simples à quantifier. Certaines études estiment qu’entre 2 et 7 % des femmes de plus de quarante ans correspondent aux critères de diagnostic formel d’un trouble du comportement alimentaire. D’autres recherches suggèrent que 13 % des femmes de plus de cinquante ans bataillent contre certaines formes de troubles liés à l’alimentation. Et encore d’autres recherches montrent que ces nombres pourraient n’être que la face visible de l’iceberg car « près de 30 % des femmes d’âge moyen pourraient présenter des symptômes de TCA », explique Elizabeth Wassenaar, spécialiste certifiée des troubles de l’alimentation et directrice médicale régionale du Centre de traitement des TCA du Colorado. « Et nous avons sans conteste observé une augmentation. »

L’hyperphagie incontrôlée est l’un des troubles les plus prévalents chez les femmes âgées de quarante à soixante ans, suivie par une boulimie nerveuse. « Et nous observons également de plus en plus de comportement de “purge” moins discutés, comme un mauvais usage des laxatifs dans cette tranche d’âge », ajoute Jason Nagata, médecin spécialiste des TCA au sein de l’hôpital pour enfants Benioff de l’université californienne de San Francisco.

Les femmes d'une quarantaine d'années peuvent également souffrir d’anorexie nerveuse, bien que ce soit beaucoup plus rare, ainsi que d’une affliction moins connue, l’orthorexie. Il s’agit de comportements obsessifs qui tournent autour de l’exercice physique et de manger des aliments « sains ». Ce mal est parfois spécifiquement associé à la périménopause, explique Elizabeth Wassenaar, et peut « dans les faits, mener à une malnutrition ».