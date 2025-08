Cannabis : cinq études récentes qui remettent tout en question

En 2021, la moitié de la population adulte en France déclarait avoir déjà consommé du cannabis au cours de sa vie. Malgré tout, il existe encore de nombreuses lacunes dans notre compréhension scientifique des effets de la substance sur la santé. À l'heure où son usage récréatif est de plus en plus toléré à travers le monde, la science commence à en apprendre plus sur le cannabis.

L'Homme cultive la plante depuis 12 000 ans et l'utilise pour ses effets psychoactifs depuis au moins 2 500 ans. Selon les croyances populaires, le cannabis offrirait une alternative inoffensive et naturelle aux produits pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, des nausées, des spasmes musculaires, du manque d'appétit et du trouble de stress post-traumatique.

Des études nous montrent effectivement que le cannabis peut aider à soulager la douleur du cancer et l'organisme responsable de l'approbation des médicaments aux États-Unis, la Food and Drug Administration, a déjà autorisé deux médicaments à base de cannabinoïdes de synthèse pour réduire les nausées et les vomissements chez les patients atteints d'un cancer.

Cela dit, nous découvrons également que la substance ne serait pas aussi inoffensive que certains aimeraient le croire. Grâce en partie à l'assouplissement des restrictions d'accès au cannabis pour la recherche médicale, les scientifiques constatent que les aspects négatifs du psychotrope pourraient en fait dépasser ses bienfaits, avec des risques à long terme pour les poumons, le cœur, les intestins et la santé mentale.

Rien ne permet de nier les bienfaits du cannabis dans le domaine de la douleur chronique, des nausées ou de l'appétit et plus encore, mais nous ne disposons pas de données probantes permettant d'en avoir la certitude. Voici donc un petit récapitulatif des progrès réalisés par la recherche sur le cannabis au cours des dernières années.

1. LE CANNABIS EST-IL UN ANTIDOULEUR EFFICACE ?

Bien que la prise en charge de la douleur soit le principal motif d'usage du cannabis médical aux États-Unis, les études font état de résultats mitigés en ce qui concerne le soulagement de la douleur dans la population générale, écrivait Meryl Davids Landau en janvier 2023.

À ce stade, l'efficacité des cannabinoïdes dans la réduction de la douleur n'a été démontrée par aucune étude reconnue, c'est pourquoi l'International Association for the Study of Pain, qui fait autorité dans la recherche sur la douleur, a refusé de cautionner ces médicaments en 2021.

Si cette efficacité est aujourd'hui contestée, c'est en partie parce que certains types de douleurs sont particulièrement sensibles à l'effet placebo. Une revue systématique de la littérature a ainsi montré que l'équivalent placebo de diverses formes de cannabis induisait des effets antalgiques similaires au produit psychoactif, ce qui suggère que le soulagement de la douleur ne provient pas entièrement du cannabis, mais plutôt de l'effet placebo associé à sa consommation.

« Savoir qu'un produit fonctionne, ce n'est pas suffisant. Nous devons savoir comment il fonctionne afin d'aider au mieux les patients », déclarait Karin Jensen, chercheuse au sein du Pain Neuroimaging Lab de l'institut Karolinska en Suède, dans l’article de Landau. Si nous ne comprenons pas le mécanisme par lequel le cannabis soulage la douleur, comment être sûr qu'il représente le meilleur traitement pour le patient ?

2. LE CANNABIS N'EST PAS INOFFENSIF

Bien entendu, le cannabis n'est pas aussi dangereux que les opioïdes, admettait Deborah Hasin, une épidémiologiste qui a mené des recherches sur la substance, dans un article de Landau publié en 2024. Toutefois, précisait-elle, le cannabis « peut avoir bien d'autres conséquences sur la santé physique et psychologique. »