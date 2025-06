La consommation de cannabis doublerait le risque de décès cardiovasculaire

Alors que la marijuana et ses dérivés deviennent de plus en plus courants et que des groupes militent pour sa légalisation en Europe, les chercheurs avertissent sur ses effets sur la santé cardiovasculaire. Cela vient s’ajouter à la liste grandissante des risques qui pèsent sur notre santé lorsque l'on consomme régulièrement du cannabis, qui incluent la psychose et la schizophrénie.

Dans un nouvel article publié dans la revue scientifique Heart, les chercheurs ont analysé les données provenant de vingt-quatre études menées par le passé et ont découvert que l’usage de cannabis est lié à une augmentation significative d’événements cardiovasculaires majeurs. Cela inclut également « l’infarctus du myocarde, l’AVC et une augmentation des morts cardiovasculaires », explique Emilie Jouanjus, pharmacologue clinique du Centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui a participé au projet.

Les découvertes, basées sur les données de santé de 200 millions de personnes à travers le monde, ont montré que les utilisateurs de cannabis avaient 20 % de risques en plus de souffrir d'un AVC et étaient deux fois plus susceptibles de mourir de maladies cardiovasculaires que les personnes qui n’en faisaient pas usage.

C’est une découverte inquiétante. En France, la moitié des adultes ou presque a déjà consommé du cannabis au cours de sa vie et il est le produit illicite le plus utilisé par les Français. Encore plus inquiétant : les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de décès dans le pays. UN PRODUIT RELAXANT AUX RISQUES BIEN RÉELS

Le cannabis est très répandu, notamment aux États-Unis, dans le cadre d’un usage thérapeutique : il apaise les nausées causées par la chimiothérapie et aide à la gestion des symptômes de maladies comme la sclérose en plaques. Mais « une grande partie de la population pense que le cannabis est un produit de bien-être naturel et sûr, or ce n’est pas le cas », insiste Lynn Silver, conseillère senior au sein de l’Institut de santé publique de Californie, qui n’a pas pris part à l’étude, mais a écrit un éditorial qui l’accompagnait. « Ce n’est pas plus sûr que le tabac, dans la gamme des produits naturels de bien-être ; lui aussi vient d’une plante. »

Vira Pravosud, une assistante de recherche scientifique au Centre médical VA de San Francisco, qui n’a pas participé à l’étude, ajoute : « Nous avons cette perception que fumer du cannabis est plus sain et plus sûr que le tabac. Cela ne veut pas dire que c’est vrai, simplement parce que nous ne le savons pas. »