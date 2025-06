En France, plus de 200 femmes meurent chaque jour d’une maladie cardiovasculaire

Selon elle, le manque de temps a entraîné « une dégradation de la qualité de l’alimentation, avec un recours aux aliments ultra-transformés », associée à une activité physique insuffisante. « On sait que les femmes sont plus sédentaires que les hommes, ont moins d’activités physiques et ce, dès l’école », ajoute le docteur Manzo-Silberman. « Tous ces facteurs surajoutés contribuent à l’explosion des maladies métaboliques », comme le diabète ou la dyslipidémie. Dans l’étude WAMIF portant sur les facteurs de risque, les mécanismes à l'origine de l'infarctus, et leurs pronostics, le docteur estime que « la majorité de ces femmes ont des facteurs de risque modifiables ». Thierry Drilhon ajoute que « dans 80 % des cas, on peut éviter à ces femmes de rentrer dans la maladie », notamment par des campagnes de prévention renforcées.

La cardiologue explique que « ces facteurs de risque vont venir impacter plus lourdement les femmes [que les hommes]. Ceci est vérifié pour le tabac, l’hypertension, la dyslipidémie et le diabète ». Par exemple, « une femme qui fume, au même âge, a plus de risques de faire un infarctus », précise-t-elle. Les mécanismes expliquant cette différence font encore l’objet de recherches, car « pendant longtemps, il n’y avait pas suffisamment de femmes dans les essais pour pouvoir réellement tirer des conclusions fiables, ce qui est encore le cas en cardiologie ». Le docteur Manzo-Silberman souligne « qu’il y a une différence, une injustice, si on peut dire, sur les facteurs délétères qui touchent plus sévèrement les femmes. Mais les facteurs protecteurs [comme l'activité physique modérée] sont encore plus protecteurs chez les femmes ».

DES SPÉCIFICITÉS FÉMININES ENCORE MAL CONNUES

Au-delà des facteurs de risque traditionnels, les femmes présentent également des facteurs spécifiques d’ordre hormonal : la ménopause précoce, le diabète gestationnel, l’hypertension gravidique, les maladies auto-immunes, les migraines avec aura…

« La vie hormonale des femmes rythme, finalement, leurs facteurs de risque, que ce soit au niveau de la contraception, lors de la grossesse ou en phase de préménopause », explique Thierry Drilhon. Le risque cardiovasculaire est en effet majoré pendant ces trois grandes périodes de la vie féminine. Le docteur Manzo-Silberman alerte notamment sur le fait que « la combinaison de la contraception avec le tabac cause des phlébites, des embolies pulmonaires, des AVC et des infarctus ». Elle souligne également qu’il est important de rappeler « qu’en valeur absolue, le nombre d’infarctus chez la femme est inférieur à celui des hommes », notamment chez les jeunes femmes non ménopausées, grâce à la protection naturelle des œstrogènes. « Mais cette protection des œstrogènes n'est pas suffisante face au tabac, à l'obésité, au diabète », précise-t-elle. Selon la cardiologue, « ces facteurs de risque ne sont pas l'apanage d'un organe, mais vont toucher les autres organes également », comme le poumon. Par exemple, le cancer bronchopulmonaire chez la femme augmente de 5 % par an. « Il y a un effet global et une nécessité politique extrêmement importante pour tenter de remédier à l'évolution observée actuellement », conclut-t-elle.

Le risque cardiovasculaire chez la femme reste encore largement méconnu et sous-estimé, tant par la société que par une partie du corps médical : « 81 % des femmes ne s’occupent pas de leur santé. Elles s’occupent de la santé des autres : de leurs enfants, de leurs conjoints, de leurs maris, de leurs parents », souligne Thierry Drilhon. Il explique que le retard dans la prise en charge des maladies cardiovasculaires chez les femmes est notamment lié à leur tendance à recourir à l’automédication et à négliger les consultations médicales, faute de temps. « Rendre les femmes actrices de leur propre santé » est la mission qu’il porte au sein de sa fondation Agir pour le cœur des femmes. Selon une enquête menée en 2023 par l’IFOP pour la Fédération Française de Cardiologie, les femmes ont de plus en plus conscience du risque cardiovasculaire mais n’appliquent que très peu les mesures de prévention recommandées.

Le docteur Manzo-Silberman déplore « qu’il n'y ait pas vraiment d’investissement sociétal, politique, pour développer une vraie éducation à cette santé cardiovasculaire ». Thierry Drilhon pointe également le manque d’informations et de sensibilisation mené auprès des femmes, et plus largement de la société. « Quand vous posez la question aux gens, hommes ou femmes : quelle est la première cause de mortalité des femmes ? On vous répond largement le cancer du sein. Le cancer du sein, fort heureusement, et tant mieux, tue six fois moins de femmes que le cœur ». Les maladies cardiovasculaires restent encore majoritairement perçues comme des pathologies masculines, d’où la nécessité de renforcer les campagnes de sensibilisation et d’éducation.

Bien que les jeunes professionnels de santé soient davantage formés à ces problématiques, Thierry Drilhon dénonce une forme de « médecine du genre », qui n’écoute pas réellement les patientes et attribue trop souvent leurs maux, leur angoisse ou leur fatigue au surmenage plutôt qu’à une pathologie. « Les témoignages que nous avons, par des centaines de femmes, sont : "On ne m’a pas écoutée. On ne m’a pas crue. On ne m’a pas entendue" ». Le docteur Manzo-Silberman souligne elle aussi l’importance « de consulter et d’être entendue par un professionnel de santé formé ». Les essais cliniques sont « en grande majorité faits sur des cohortes d’hommes » et « les symptômes [féminins] sont insuffisamment connus », ajoute Thierry Drilhon. Selon lui, certains de ces symptômes, dits atypiques, diffèrent de ceux des hommes. Pour le docteur Manzo-Silberman, « la gêne thoracique reste le symptôme prédominant, hommes ou femmes », lors d’un infarctus. Il existe également des signes associés, partagés par les deux sexes.