Comment réagit votre corps quand vous avez le cœur brisé ?

4 et 5) La testostérone et l’œstrogène, nos « hormones sexuelles », jouent le rôle important de donner envie aux couples de se reproduire et sont responsables de « notre désir élémentaire humain d’avoir des relations sexuelles », ainsi que le formule Theresa Larkin. Selon elle, il s’agit également des hormones les plus souvent associées à la passion ou au désir sexuel. Une autre façon d’envisager cela est de considérer que ces hormones nous motivent à prendre part à une relation sexuelle, tandis que la dopamine récompense l’acte en lui-même.

6) La noradrénaline suscite des réactions physiologiques quand nous rencontrons une nouvelle personne ou que nous tombons amoureux : cœur qui bat la chamade, énergie accrue, paumes moites, etc… Cette hormone est également associée à la conservation des souvenirs, raison pour laquelle les couples capables de se souvenir de leurs amours naissantes comme si c’était hier sont légion.

7) La sérotonine est l’un des quelques composés chimiques dont il a été prouvé qu’il diminue lors de certains stades de l’attirance. Ces taux plus faibles sont similaires à ceux des individus vivant avec un trouble obsessionnel compulsif (TOC). Sandra Langeslag, neuroscientifique spécialiste du comportement de l’Université du Missouri - Saint-Louis, a publié des recherches à ce sujet et, selon elle, cela montre que « les personnes qui sont amoureuses et les patients souffrant de TOC se ressemblent en ceci qu’ils ont, les uns comme les autres, des obsessions. »

Bien que différentes activités puissent entraîner la libération de n’importe lequel de ces composés chimiques, les hormones ne sont pas toujours sécrétées isolément et de nombreux facteurs peuvent entraîner la production de plus d’un composé chimique à la fois. La dopamine et la sérotonine contribuent par exemple toutes deux aux pensées obsessionnelles.

« L’amour est un phénomène multi-sensoriel excessivement complexe qui implique l’ensemble de nos sens et qui affecte le cerveau de façons nombreuses et mystérieuses », souligne Jacquie Olds, maître de conférences en psychiatrie clinique à la Harvard Business School.

LES BIENFAITS DE L’AMOUR POUR LA SANTÉ

Qu’importent la raison pour laquelle les hormones de l’amour sont libérées et le moment auquel cela survient, chaque composé chimique est associé à différents bienfaits pour la santé mentale et physique.

« Quand le réseau de l’amour est activé, il déclenche les centres de récompense du cerveau, ce qui libère en cascade des hormones, des substances neurochimiques et des opioïdes naturels qui nous rendent heureux et aident également notre corps à guérir et notre esprit à affronter la douleur », explique Stephanie Cacioppo.

Selon Sue Carter, les relations stables, qu’elles soient de nature romantique ou non, « engendrent des états biologiques promouvant la relaxation, la croissance et le rétablissement. « Tout au long de la vie, l’établissement de relations aimantes est crucial à la bonne santé. »

POURQUOI VOUS ÊTES AVEUGLÉ PAR L’AMOUR

Les différentes étapes d’une relation sont susceptibles de procurer des bienfaits différents. Des recherches montrent que certaines hormones sont plus abondantes lorsque l’amour est naissant, tandis que d’autres hormones comportent des bienfaits à long terme.

Par exemple, la noradrénaline est sécrétée plus souvent au début de la relation d’un couple alors que de nombreuses inconnues subsistent, ce qui place le cerveau en mode « avancer avec prudence ».

« Au début d’une relation, le taux d’adrénaline est élevé, ce qui a pour effet d’engendrer des émotions telles que le fait d’avoir des papillons dans le ventre mais aussi d’accélérer le rythme cardiaque. Il y a également une activité réduite dans les régions du cerveau qui nous aident à effectuer des jugements, ce qui explique pourquoi l’on peut être ‘aveugle’ aux défauts d’une autre personne lorsque l’amour ou la passion sont naissants », explique Lucy Brown, enseignante clinicienne en neurologie à la Faculté de médecine Albert-Einstein, à New York.

Selon Lucy Brown, à mesure que cette relation s’étoffe et que le niveau de dévouement augmente, la forte passion initiale, récompensée par la dopamine, est en partie remplacée par les effets d’autres hormones.