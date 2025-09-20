Le périnée joue aussi un rôle essentiel dans la santé des hommes

Si vous vous êtes déjà retenu d’aller vider votre vessie, si vous vous tenez droit sans souci et que vous êtes comblé sur le plan sexuel, remerciez votre diaphragme pelvien. Ce réseau de muscles et de tissus conjonctifs joue un rôle central dans l’incontinence urinaire, la digestion, la posture et les fonctions sexuelles.

Malgré ce rôle essentiel, le diaphragme pelvien est souvent considéré comme relevant de la santé des femmes. Cela est principalement dû au fait qu’il est souvent lié à l’accouchement, les menstruations et la ménopause. « Mais il est également important pour les hommes de comprendre que le diaphragme pelvien est une partie vitale de leur corps. Il lie entre elles tant de fonctions corporelles différentes », explique Peter Bajic, urologue et directeur du département de santé masculine au sein de la clinique privée Cleveland de l’Ohio. Près d’un homme sur cinq âgé de plus de soixante-cinq ans rencontre des problèmes d’incontinence urinaire liés au diaphragme pelvien. Et près de 16 % vivent avec des douleurs pelviennes chroniques.

Heureusement, une étude récente et une attention clinique nouvelle sensibilisent les hommes pour remettre la santé de leur diaphragme pelvien au premier plan.

QU’EST-CE QUE LE DIAPHRAGME PELVIEN ?

Le diaphragme pelvien est un groupe de tissus musculaires et conjonctifs, ainsi que de nerfs. « Voyez-le comme une sorte de hamac qui relie au pubis les muscles de la tubérosité ischiatique, sur lesquels on s’assoit, et les muscles se trouvant en bas de la colonne vertébrale », explique Loren Fishman, professeure de médecine physique et de rééducation au sein de l’université Columbia.

Il ne fait pas que supporter les organes pelviens. Le diaphragme pelvien travaille en tandem avec la vessie, le rectum et le système reproducteur, se contractant et se relâchant afin de réguler la pression abdominale et pelvienne. Le tout, en favorisant le drainage lymphatique. Cela soutient l’équilibre interne et améliore les fonctions sexuelles, la continence et la digestion, explique Jennifer Kinder, physiothérapeute et spécialiste clinique de l’université de Californie à San Francisco.

En temps normal, le diaphragme pelvien reste fort « une fois qu’un enfant est propre », intervient Karen Brandon, présidente de la Société internationale de douleur pelvienne. Pourtant, il peut s’affaiblir au cours du temps, à cause de l’âge, de la génétique, du stress chronique et d’autres circonstances. Une défaillance du diaphragme pelvien peut induire des symptômes comme des douleurs pelviennes, un prolapsus des organes, des envies fréquentes d’uriner, l’incontinence, ou une fonction sexuelle diminuée chez les hommes.

Et les problèmes ne sont pas uniquement causés par la faiblesse du diaphragme pelvien. Les hommes peuvent également souffrir d’avoir des muscles pelviens trop contractés à cause d’un stress chronique, d’une mauvaise posture, d’exercices physiques excessifs ou d’une surcompensation de douleurs lombaires ou aux hanches, remarque Peter Bajic. Cela peut provoquer de l’inconfort et des troubles testiculaires, péniens, prostatiques ou à la vessie.

L’UTILITÉ DU DIAPHRAGME PELVIEN CHEZ LES HOMMES

Si le diaphragme pelvien remplit des rôles fondamentaux à la fois chez les hommes et chez les femmes, certains sont propres aux hommes.

Chez les hommes, le diaphragme pelvien est directement lié aux fonctions urinaires et sexuelles. Ses muscles se contractent durant l’érection et l’éjaculation, aident à maintenir la rigidité, contrôlent l’éjaculation et améliorent le plaisir. Ils stabilisent également la vessie et l’urètre. Cela réduit les risques de fuites ou d’une vessie suractive.

Il joue un rôle important parce que les recherches montrent que près de 5 % des hommes âgés de dix-neuf à quarante-quatre ans font face à des problèmes d’incontinence quotidiens. Ce chiffre est multiplié par plus de quatre chez les hommes de plus de soixante-cinq ans, mais est moindre chez les hommes qui maintiennent une activité physique régulière.

Le dysfonctionnement du diaphragme pelvien survient le plus souvent chez les hommes ayant subi une prostatectomie, pratiquée lors du traitement du cancer de la prostate. Mais l’obésité, le surmenage ou la toux chronique, la génétique, les blessures sportives, l’anxiété ou le stress chronique et une mauvaise posture comptent parmi les autres facteurs. Des études montrent que même rester assis aux toilettes trop longtemps peut affaiblir le diaphragme pelvien, et passer trop de temps dans cette posture est deux fois plus fréquent chez les hommes que chez les femmes.

La vieillesse est un autre facteur, car « l’intégrité des tissus conjonctifs est susceptible de changer au fil du temps », explique Emi Bretschneider, cheffe du département d’urogynécologie et de chirurgie pelvienne reconstructive à l’hôpital Northwestern Memorial.

DE NOUVELLES ÉTUDES RECENTRENT LE DÉBAT

Durant des dizaines d’années, les recherches sur le diaphragme pelvien se sont concentrées presque exclusivement sur les femmes, surtout parce que les menstruations, la grossesse, l’accouchement puis la ménopause peuvent affaiblir la zone du périnée. Mais depuis quelques années, la santé pelvienne chez les hommes a influencé la manière dont les cliniciens abordent la prévention et le traitement.

Par exemple, une étude de cohorte d’observation menée en 2021 relie la force des muscles du diaphragme pelvien directement aux troubles érectiles. Des essais contrôlés randomisés conduits en 2022 ont révélé que l’entraînement ciblé du diaphragme pelvien réduisait l’incontinence urinaire après une opération de la prostate. Et un examen narratif paru en 2025 a conclu que la physiothérapie devrait être en première ligne de traitement pour beaucoup de maux masculins allant de l’éjaculation précoce à la douleur pelvienne chronique.

Des approches émergentes incluent également du biofeedback, de la stimulation électrique, et même des applications de programmes d’entraînement. « La recherche prouve finalement ce que beaucoup d’entre nous ont vu de première main. Le diaphragme pelvien est toujours aussi important dans la santé masculine que dans la santé féminine », déclare Peter Bajic.

COMMENT MUSCLER SON DIAPHRAGME PELVIEN

Pour renforcer les principaux muscles du diaphragme pelvien, « l’exercice de Kegel est l’option la plus prouvée », affirme Loren Fishman. Créé en 1948 par le gynécologue américain Arnold Kegel, l’exercice est d’une simplicité remarquable.

Karen Brandon explique qu’il commence par la localisation des bons muscles. « Imaginez que vous tentez de vous retenir d’uriner ou de retenir des gaz », conseille-t-elle. Une fois les muscles identifiés, contractez pendant cinq à dix secondes, puis relâchez-les. Répétez cela environ quinze fois par jour. « Cela peut devenir une routine, comme se laver les dents », dit Loren Fishman.

Mais Kegel n’est pas la seule option. « Tout type de renforcement abdominal, comme le Pilates, le yoga, le pole dance ou les squats, peut aider », intervient Amy Parks, directrice du département d’urogynécologie et de chirurgie pelvienne reconstructrice au sein de la clinique privée Cleveland. « Ces muscles sont tous liés et travaillent de concert ; les exercices fonctionnels comme ceux-là peuvent totalement renforcer le diaphragme pelvien. »

Parce que les muscles du diaphragme pelvien jouent un rôle dans le fonctionnement des intestins et de la vessie, relâcher et allonger ces muscles grâce à des étirements peut se montrer bénéfique.

Une autre option serait la prise de médicaments sur ordonnance. Et une opération chirurgicale est parfois recommandée dans le cadre du traitement de troubles connexes comme des prolapsus ou des dysfonctionnements urinaires ou intestinaux. Bien que les recherches soient limitées, Jennifer Kinder ajoute que les techniques de respiration sont également importantes. Inspirez pour faire grandir le ventre et expirez tout en contractant doucement les muscles du périnée.

Mais tous les troubles pelviens ne tirent pas parti du renforcement musculaire. « Renforcer un diaphragme pelvien déjà serré pourrait empirer les symptômes », avertit Peter Bajic. Les hommes qui se remettent d’une opération de la prostate risquent d’avoir besoin d'exercices de rééducation, tandis que d’autres pourraient bénéficier de stratégies de relaxation comme des étirements localisés, du travail de mobilité et des exercices de type « Kegel inversés » plutôt qu’une approche de contraction.