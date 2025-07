Vieillir n’a pas que de mauvais côtés : notre santé peut aussi s’améliorer avec l’âge

Nous dépensons des fortunes pour combattre le vieillissement : atténuer nos rides, teindre nos cheveux, nous mettre au régime, tout cela en quête d’une jeunesse perdue. Cependant, même si le fait de vieillir est souvent représenté comme un long déclin, les scientifiques expliquent que cette vision n'est pas vérifiée. « Tout le monde parle de la vieillesse comme de déclin », déclare Michelle Feng, cheffe des services cliniques au sein de la clinique Executive Mental Health et psychologue diplômée spécialisée en psychologie et médecine gériatrique. « Mais vieillir fait partie de la vie, cela veut littéralement dire que vous êtes en vie. »

L’approche que l’on choisit d’adopter vis-à-vis de l’âge change la façon dont on vit cette période, ajoute-t-elle. Les études montrent que les personnes qui sont plus positives par rapport au fait de vieillir sont plus susceptibles d’être en bonne santé cognitive, de développer moins de troubles de santé mentale, et même de vivre plus longtemps. Une vision positive « mène à une meilleure cognition, à une meilleure santé cognitive, réduit les risques de dépression et d’anxiété », continue Michelle Feng.

Alors qu’est-ce qui change avec l’âge ?

1. LA GESTION DU STRESS EST PLUS SIMPLE

Le stress ne disparaît pas avec l’âge, mais notre façon de l’aborder change. « Les personnes plus âgées ont tendance à mieux comprendre les situations stressantes ou complexes, et elles sont plus à même de gérer le [stress] que quand elles étaient jeunes », explique Aanand Naik, directeur adjoint du Consortium sur la vieillesse de l’UTHealth Houston.

L’une de ces raisons, c’est que les adultes plus âgés ont développé des stratégies pour aborder les défis récurrents. « Les adultes plus âgés sont plus expérimentés de manière générale, mais ils ont également connu plus d’expériences et situations spécifiques et ont développé des stratégies pour les gérer et les aborder », justifie Aanand Naik. Les réactions physiques sont un autre paramètre. Une étude parue en 2023 a révélé que les niveaux de cortisol et la réactivité cardiaque des adultes plus âgés, entre soixante-cinq et quatre-vingt-quatre ans, étaient plus faibles que les adultes âgés de dix-huit à trente ans. Ils ont également confié se sentir moins stressés dans leur vie.

2. ON DEVIENT PLUS RÉSISTANT ÉMOTIONNELLEMENT

Ce n’est pas seulement la réponse au stress qui change avec l’âge ; nos émotions ne sont plus les mêmes. « En vieillissant, on gagne en intelligence émotionnelle et on s’adapte plus facilement à nos émotions », explique Aanand Naik. Michelle Feng est d’accord et ajoute que « les adultes plus vieux ont tendance à être meilleurs pour éviter les affects négatifs et pour maintenir une vision positive ».

Ce changement peut être en partie neurologique. Les jeunes adultes ont tendance à étouffer leurs émotions en utilisant les régions du cortex préfrontal, une stratégie qui s’accompagne d’un stress interne plus important. Les adultes plus vieux, cependant, passent par une stratégie de réévaluation, et réexaminent les situations pour mieux les comprendre ou pour changer leurs perspectives. Ce changement peut rendre les personnes moins réactives mais peut également aider à expliquer pourquoi les adultes plus vieux font montre d’un meilleur bien-être émotionnel.

3. L’EXPÉRIENCE NOUS REND PLUS SAGE

Avec l’âge, certains types de mémoire et la vitesse de traitement des informations déclinent. Mais dans d’autres domaines, comme le vocabulaire ou la connaissance à long terme, rien ne change. On peut même observer des améliorations. Les chercheurs appellent cela « l’intelligence cristallisée » : « Il s’agit de votre base de connaissances », explique Michelle Feng. Aanand Naik et elle désignent cela de façon plus générale comme la sagesse.

Dans certaines cultures, cette sagesse n’est pas simplement reconnue, elle définit l'intérêt même de la vieillesse. Une étude menée sur l’île Awaji du Japon a découvert que les adultes plus vieux étaient constamment meilleurs que les plus jeunes en termes de connaissances écologiques traditionnelles ; une découverte que les chercheurs qualifient de « sagesse des anciens ».

Une revue de 2025 de l’université de Hawaï à Mānoa a révélé que, dans de nombreuses cultures indigènes, comme chez les Hawaïens natifs, les Māori et les Inuits, les aînés ont des rôles respectés, qui induisent de préservre les traditions culturelles et de guider les nouvelles générations.

4. ON CESSE DE SE SOUCIER DE CE QUE TOUT LE MONDE FAIT

Les adultes plus vieux confient souvent moins se soucier de ce que les autres pensent, et passent moins de temps à se comparer. Cela concorde avec la théorie de la sélectivité socioémotionnelle, qui suggère que l'on recentre notre concentration sur ce qui compte quand ont sent que le temps passe.

« Le temps que l’on pense encore avoir à vivre détermine ce que l’on priorise dans la vie », explique Michelle Feng. « Lorsque notre temps est plus limité, il est possible que l’on se concentre sur notre richesse émotionnelle ou sur ce qui compte pour nous et qui peut nous apporter un bonheur immédiat, plutôt que sur le long terme. »

5. OUI, LE SEXE PEUT TOUJOURS ÊTRE PLAISANT

La satisfaction sexuelle ne décline pas forcément avec l’âge ; dans certains cas, elle s’améliore. « Pour les personnes impliquées dans des relations sérieuses, la vie sexuelle s’améliore souvent dans la cinquantaine », déclare Aanand Naik. « Je ne sais pas si c’est parce que, si l’on a eu des enfants, il est possible qu’ils aient quitté le foyer, mais il existe des études où des personnes âgées de soixante-dix à quatre-vingts ans déclarent toujours avoir des relations sexuelles régulières. Alors le sexe ne disparaît pas avec l’âge. »

Les hommes comme les femmes confient que leur satisfaction sexuelle est plus grande avec l’âge, mais ce sont surtout les femmes qui en récoltent les fruits. Une étude a révélé que les femmes entre cinquante-cinq ans et plus de quatre-vingts ans avaient une satisfaction orgasmique plus importante, alors que l’excitation physique diminue. Plusieurs femmes qui n’étaient pas actives sexuellement ont également rapporté une haute satisfaction sexuelle de manière générale.

6. LE PIC DE BONHEUR POURRAIT ARRIVER PLUS TARD QU’ON NE LE PENSE

Malgré ce que nous dit la pop culture, la vingtaine n’est pas toujours la meilleure décennie de notre vie. Pendant des années, des études approfondies ont suggéré que le bonheur obéissait à une courbe en forme de U. On observe un pic à l’âge adulte, une baisse en milieu de vie, et une augmentation au moment de la cinquantaine et après. Cependant, des recherches plus récentes remettent en question cette notion, et montrent que le bonheur peut continuer à augmenter avec l’âge. Les adultes âgés se souviennent souvent de leur quarantaine comme la période la plus positive de leur vie, et beaucoup confient que leur satisfaction de vie a atteint un pic à partir de soixante ou soixante-dix ans.

7. NOTRE ÉTAT D’ESPRIT DÉFINIT NOTRE FAÇON DE VIEILLIR

L’un des plus grands mythes qui entourent la vieillesse, c’est qu’on ne peut pas la contrôler. Mais si l’on adopte cet état d’esprit, alors l'adage advient. « Penser que la dépression est une étape normale de la vie, c’est lui préparer le terrain », affirme Michelle Feng. « Mais elle n’est pas normale. Il faut le savoir afin de comprendre comment on souhaite vieillir. »

Une étude parue en 2002 dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les personnes adoptant une attitude positive vis-à-vis de la vieillesse vivaient en moyenne 7,5 ans de plus que celles qui internalisaient les stéréotypes négatifs.