Depuis quand les humains ont-ils recours aux plantes pour se soigner ?

Pour Hardy, il est impossible de savoir exactement les raisons pour lesquelles les humains préhistoriques de l’actuel Maroc choisissaient de consommer cette plante.

Toutefois, « nous ne pouvons écarter aucun type d’utilisation, en particulier dans le contexte d’une potentielle cérémonie funéraire. Sa présence en association avec l’enterrement… avait probablement une importance. »

L’archéologue Anna Maria Mercuri, de l’Université italienne de Modène et de Reggio d’Émilie, qui se spécialise dans l’utilisation des plantes durant la Préhistoire et qui n’était pas non plus impliquée dans cette étude, estime que les cônes d’Ephedra retrouvés dans la grotte des Pigeons témoignent d’un « comportement humain compétent, sophistiqué et, pour nous, surprenant ».

« Il ne fait aucun doute que nous, les humains, avons appris très tôt à utiliser les plantes en fonction de leurs propriétés, en recherchant leurs bienfaits ainsi que leur aide pour contrôler la nature. »

Si les Ibéromaurusiens comprenaient les effets des plantes du genre Ephedra, il est possible qu’ils les aient également utilisées dans d’autres contextes. Selon Morales, des preuves indiquent que ces peuples anciens maîtrisaient certaines opérations chirurgicales primitives, telles que l’extraction de dents ou la trépanation, qui consiste à percer un petit trou dans la boîte crânienne afin de traiter une maladie.

« Compte tenu des propriétés vasoconstrictrices d’Ephedra, il est possible que la plante ait été utilisée pour limiter les hémorragies lors de ces interventions chirurgicales », suggère-t-il. « Ses effets antibactériens et antifongiques auraient également pu servir à favoriser la guérison en réduisant le risque d’infection. »

LES MÉDICAMENTS CHEZ LES HUMAINS DE LA PRÉHISTOIRE

Cette nouvelle découverte semble constituer la toute première preuve indiquant que les humains de la Préhistoire savaient eux aussi utiliser des plantes pour se soigner.

Des chercheurs avaient déjà proposé que du pollen préhistorique retrouvé dans une « sépulture fleurie » néandertalienne de la grotte de Shanidar, en Irak, provenait de l’achillée et de la camomille, des plantes dotées de légères propriétés sédatives. Cette sépulture est vieille de 70 000 ans, et donc bien plus ancienne que celle de la grotte des Pigeons. Des recherches plus récentes ont cependant suggéré que le pollen aurait été déposé par des abeilles à l’époque moderne.

D’anciens écrits retrouvés en Chine, en Égypte et en Mésopotamie, tels que l’Épopée de Gilgamesh, un poème en sumérien vieux de 4 000 ans qui constitue l’un des plus vieux textes écrits du monde, décrivent des plantes utilisées à des fins médicinales.

De l’éphédrine a également été retrouvée récemment dans des mèches de cheveux vieilles de 3 000 ans découvertes sur l’île de Minorque, aux côtés de substances végétales hallucinogènes, telles que l’atropine et la scopolamine.

UNE DÉCOUVERTE EXCEPTIONNELLE

Morales ne s’attendait pas à trouver des cônes d’Ephedra lorsque son équipe s’est lancée dans l’analyse microscopique de la sépulture.

« Il est rare de découvrir des restes de fruits d’Ephedra sur des sites archéologiques », révèle-t-il. « À notre connaissance, aucune découverte de ce type n’a été réalisée sur des sites datant du Paléolithique. Le fait d’en trouver concentrés dans l’un des plus anciens cimetières d’Afrique était donc tout à fait inattendu. »

L’étude des cheveux de l’île de Minorque suggérait que l’éphédrine avait été consommée dans l’objectif d’atténuer les symptômes provoqués par la prise d’hallucinogènes, et selon Morales, il est possible qu’elle ait été utilisée à des fins similaires dans la grotte des Pigeons.

L’Ephedra aurait tout aussi bien pu être consommée pour d’autres raisons, comme pour retarder le sommeil, soulager la douleur pendant des événements rituels, ou réduire la fatigue après la récolte des aliments spéciaux du festin.

Il est cependant peu probable qu’elle ait été utilisée pour un simple « trip ».

« Nous ne pensons pas qu’elle ait servi à des fins récréatives, comme c’est souvent le cas de nos jours, car cette pratique est plus contemporaine », explique Morales.

L’ethnobotaniste Giorgio Samorini, chercheur indépendant qui étudie l’usage des drogues psychoactives durant la Préhistoire et qui n’était pas non plus impliqué dans l’étude de Morales, affirme que les récentes découvertes archéologiques « répondent enfin à ce qui était jusqu’à présent une énigme sur la connaissance et l’usage des plantes d’Ephedra dans le passé de l’humanité ».

« Ce qui rend la découverte au Maroc exceptionnelle, c’est qu’elle est très ancienne et qu’elle est la première de son genre sur le continent africain. »

De nombreux archéologues modernes pensent que ces drogues étaient utilisées à des fins médicinales. Cependant, si l’on ne sait pas exactement pourquoi les Ibéromaurusiens de la grotte des Pigeons consommaient des cônes de plantes du genre Ephedra, leur utilisation à l’époque pourrait avoir été très différente de celle que nous en faisons de nos jours.