Se marier, même à un âge avancé, serait bon pour la santé

Aux États-Unis, une nouvelle émission de télé-réalité, The Golden Bachelorette, met en scène vingt-quatre prétendants qui se sont lancés dans la bataille pour conquérir le cœur de Joan Vassos, soixante-et-un ans, et avoir une chance de l’épouser.

Cette émission, et bien d’autres, mettent clairement en évidence le flot d’émotions, le sentiment de hâte et l’excitation que la plupart d’entre nous ressentent aux premiers stades d’une relation. Cependant, en règle générale, ces programmes ne couvrent pas ce qui se passe après qu’un couple se soit dit « je le veux ».

Pour les personnes qui franchissent le pas, le mariage peut avoir de nombreux effets bénéfiques sur la santé mentale et physique, voire permettre de vivre plus longtemps.

« Le mariage a des effets bénéfiques sur la santé psychologique et physique, souvent en raison de ce que les partenaires font l’un pour l’autre tout au long de leur union », affirme Rosie Shrout, psychologue dans le domaine de la santé sociale au College of Health and Human Sciences de la Purdue University qui effectue des recherches sur le mariage et la santé. « Ils s’aident mutuellement à devenir et à rester en bonne santé en faisant plus souvent de l’exercice, en fumant et en buvant moins souvent, et en mangeant mieux. »

Ces bienfaits profitent-ils toutefois à tous les couples mariés ou bien seulement à ceux dont le mariage est heureux ? Les autres types de relations à long terme, hors mariage, présentent-elles également des bénéfices ? Les personnes qui se marient à un stade avancé de leur vie bénéficient-elles des mêmes avantages ?

Découvrez ce qu’il y a à savoir sur l’impact que peut avoir votre relation sur votre santé et si l’âge auquel vous vous mariez, que ce soit dans la vingtaine, la quarantaine ou bien durant vos vieux jours, a une importance.

SE DIRE « OUI » : LES BIENFAITS SUR LA SANTÉ MENTALE

Cela s’explique notamment par le fait que le contact physique, la compagnie et les démonstrations fréquentes d’amour libèrent des hormones du bonheur comme la dopamine et l’ocytocine, « qui jouent un rôle crucial dans la création de liens et favorisent un sentiment de proximité et de bien-être », explique Brooke Sprowl, thérapeute diplômée et directrice clinique basée en Californie, qui étudie la relation entre santé et mariage.

Ces couples souffrent également moins de solitude, « un facteur de risque bien établi de maladies cardiovasculaires et de mortalité », indique David Kao, cardiologue à l’hôpital universitaire du Colorado, appartenant au réseau UCHealth, qui conduit également des recherches sur le mariage et la santé.

Il a aussi été démontré que les personnes dont le mariage est heureux étaient moins stressées que les célibataires, les hommes en tirant davantage de bénéfices que les femmes, en partie parce qu’elles sont plus susceptibles de répondre négativement aux facteurs de stress de la relation qu’eux, développe Linda Waite, professeure émérite de sociologie à l’université de Chicago.

Selon Brian Willoughby, professeur à la School of Family Life de l’université Brigham Young dans l’Utah, qui mène des recherches sur le mariage, les personnes mariées présentent de manière systématique des taux de dépression moins élevés et de meilleurs résultats lorsqu’elles en souffrent.

UN MARIAGE HEUREUX : LES BIENFAITS SUR LA SANTÉ PHYSIQUE

Les bénéfices pour la santé physique n’en sont pas moins convaincants. Le mariage a été associé à de meilleurs résultats pour les personnes atteintes de maladies coronariennes ou affectant le flux sanguin vers le cerveau, de diabète ou encore de cancer, explique Katarina Leyba, médecin résident à l’université du Colorado qui étudie la relation entre la santé et le mariage.

Les personnes mariées sont également deux fois moins susceptibles de souffrir d’une maladie cardiovasculaire et de ses conséquences, telles que l’infarctus du myocarde et l’accident vasculaire cérébral. D’autres recherches montrent que, lorsque c’est le cas, elles ont alors beaucoup moins de probabilité d’en mourir.

Les couples mariés sont également moins sujets au risque de cancer. « Une vaste étude portant sur plus d’un million de dossiers médicaux a révélé que les hommes mariés avaient 17 % de chances en moins de déclarer un diagnostic de cancer », précise Brian Willoughby. Lorsque les personnes mariées sont atteintes d’un cancer, les recherches montrent qu’elles ont davantage de probabilités de survivre.

Ces facteurs font partie des raisons pour lesquelles, étude après étude, il est démontré que les personnes mariées vivaient plus longtemps que les célibataires, des recherches qui se vérifient dans différents pays du monde entier.

BIENFAITS DES RELATIONS SUR LA SANTÉ : POURQUOI ?

Le mariage en lui-même a-t-il quelque chose de particulier ou d’autres formes de relations peuvent-elles procurer des bienfaits similaires ? Bien que la plupart des recherches sur les bénéfices des relations pour la santé se concentrent sur le mariage, des études récentes montrent que les couples qui vivent ensemble et partagent les mêmes responsabilités que ceux étant mariés bénéficient souvent des mêmes avantages, même s'ils se déclarent davantage satisfaits de leur relation.

Indépendamment de la situation matrimoniale, il a été démontré que les personnes engagées dans une relation se remettaient plus rapidement d’une maladie, des traitements contre le cancer ou d’une intervention chirurgicale car « le soutien émotionnel et pratique d’un [ou une] partenaire peut accélérer considérablement le processus de guérison et garantir une meilleure compliance aux conseils médicaux et aux soins en général », énonce Brooke Sprowl.

Une union solide peut également éviter aux couples d’avoir un jour besoin de tels soins, ajoute Katarina Leyba, car ils sont moins susceptibles de prendre de mauvaises habitudes, comme regarder la télévision ou fumer de manière excessive, et ont davantage de chances d’en adopter de bonnes, comme manger sainement, faire de l’exercice et effectuer des soins préventifs, tels que les dépistages du cancer.

Les femmes ne bénéficient pas nécessairement des mêmes avantages. En revanche, même célibataires, elles ont toujours tendance à planifier leurs propres soins préventifs et à en suivre le traitement, comme la prise de médicaments pour la tension artérielle, des mesures de protection que les hommes célibataires sont moins susceptibles de prendre. Les hommes mariés présentent également de meilleurs résultats que les femmes mariées en matière de santé physique, notamment en ce qui concerne le pronostic d’insuffisance cardiaque.

Les femmes mariées retirent toutefois elles aussi des bienfaits uniques de leur union. Par exemple, « les femmes non mariées présentent un risque nettement plus élevé de mourir de problèmes liés à la grossesse, notamment les avortements, les grossesses extra-utérines et les hémorragies du péri-partum », expose Katarina Leyba. Cela s’explique par le fait que les mères célibataires ont souvent moins de soutien familial et d’aide pour obtenir des soins adéquats, et qu’elles sont davantage sujettes au stress causé par le fait de devoir s’occuper seules de leurs enfants.

Un autre avantage du mariage est que la mise en commun des revenus peut concourir à une plus grande sécurité financière. « Il existe un lien direct entre la possession d’actifs financiers et l’accès aux soins », déclare Donald L. Cole, conseiller conjugal et familial diplômé et directeur clinique du Gottman Institute à Seattle.

En outre, les personnes mariées « sont plus susceptibles d’avoir une vie sexuelle active que [celles] non mariées. Une vie sexuelle active signifie davantage d’exercice, moins de stress et une plus grande probabilité de prévenir les maladies cardiovasculaires », avance Linda Waite qui a publié des recherches dans ce domaine.

L’IMPORTANCE D’UN MARIAGE HEUREUX

Bien entendu, de tels bénéfices ne sont pas assurés et la réussite du mariage joue un rôle significatif dans le fait de pouvoir ou non en profiter.

« Pour qu’une union soit bénéfique pour la santé, il faut qu’il y ait de l’amour, du respect, de la confiance, de l’honnêteté et de la loyauté », assure Theresa Larkin, maître de conférences en sciences médicales à la Graduate School of Medicine de l’université de Wollongong, en Australie. « Les relations stressantes, blessantes ou difficiles ne sont évidemment pas bénéfiques pour la santé. »

Les personnes dont le mariage n’est pas heureux sont plus susceptibles de souffrir d’hypertension artérielle que les célibataires et ont trois fois plus de risques de développer une maladie cardiovasculaire.

« Par rapport [aux personnes] qui gèrent les conflits de manière positive, par exemple en travaillant ensemble et en [montrant à l’autre que l’on comprend] son point de vue, celles qui [réagissent] en levant les yeux au ciel, en parlant sur un ton hostile ou en critiquant leur partenaire sont plus susceptibles d’avoir des marqueurs d’inflammation plus élevés, des taux d’hormones du stress plus élevés et un retard de cicatrisation », détaille Rosie Shrout.

« Notre cerveau est [réceptif au] lien social et la qualité de ces liens a une profonde influence sur notre santé mentale et physique », fait écho Stephanie Cacioppo, neuroscientifique à l’université de l’Oregon qui étudie les effets des relations sur la santé. « Sans lien affectif profond, les effets protecteurs du mariage pourraient ne pas se matérialiser pleinement. »

DES BIENFAITS QUI PERDURENT JUSQU’À NOS VIEUX JOURS

La bonne nouvelle que montrent les recherches est que, lorsqu’il est question d’un engagement dans une relation maritale sérieuse et aimante, les bienfaits sur la santé des mariages contractés en milieu de vie ou à un âge plus avancé peuvent être aussi profonds que ceux des unions formées beaucoup plus tôt. « Les bénéfices du mariage restent constants pour les personnes âgées de plus de soixante ans et au-delà », révèle David Kao.

À certains égards, les mariages conclus à un stade de vie avancé peuvent même être d’autant plus bénéfiques car c’est à ce moment-là que les dépistages préventifs sont les plus importants, que les soins hospitaliers sont les plus probables et que la force musculo-squelettique commence à décliner. Les couples plus âgés peuvent s’aider à traverser ces périodes et se maintenir mutuellement plus forts et plus actifs, explicite Peter Martin, professeur de développement humain et d’études familiales à l’université d’État de l’Iowa.

Les sexagénaires sont également deux fois plus susceptibles de souffrir d’isolement social que les jeunes adultes, ce qui rend la présence d’un conjoint ou une conjointe, qu’il s’agisse d’époux ou autres, encore plus indispensable afin d’écarter les dangers de la solitude.