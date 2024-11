Sommaire du magazine National Geographic du mois de décembre 2024 : Musique !

Partie intégrante de nos vies depuis notre plus tendre enfance, la musique s’exprime à travers les berceuses chantées par nos parents et que nous partageons ensuite à nos tout-petits. Puis, elle nous accompagne à chaque étape, nous permettant d’exprimer nos sentiments et de trouver du réconfort dans les moments les plus difficiles de notre existence. Dans ce numéro, National Geographic vous propose une exploration du rôle essentiel de cet art majeur pour notre bien-être tant physique que psychique.