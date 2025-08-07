Dormir d’une traite est-il vraiment la "bonne" manière de dormir ?

Mais certains experts pensent que ce comportement pourrait encore faire partie de notre nature. Dans ses travaux pionniers de 1992 sur le sujet, le psychiatre et scientifique émérite de l’Institut national de la santé mentale (National Institute of Mental Health), Thomas Wehr, a observé qu’après plusieurs semaines passées dans une pièce sombre pendant quatorze heures par jour, presque tous les participants adoptaient un cycle de sommeil segmenté.

« En moyenne, pour l’ensemble du groupe, le schéma était bimodal », explique Wehr. Il a constaté que les participants s’endormaient une première fois en début de soirée, puis de nouveau au petit matin. « Le modèle moyen ressemblait beaucoup au sommeil de certains animaux diurnes, actifs le jour, comme les panthères. »

LES RAISONS BIOLOGIQUES ET PSYCHOLOGIQUES DU SOMMEIL POLYPHASIQUE

D’un point de vue physiologique, le sommeil biphasique a du sens, explique Daniel Buysse, professeur de psychiatrie, de médecine et de sciences cliniques à l’Université de Pittsburgh. Les deux processus de sommeil (homéostatique et circadien) sont « compressés ensemble » dans notre emploi du temps de sommeil condensé, explique Daniel Buysse. Avec plus de temps, ajoute-t-il, ces processus pourraient se séparer naturellement, nous permettant de nous réveiller entre deux cycles.

En réalité, ces périodes d’éveil entre deux phases de sommeil pourraient même remplir une fonction de survie. Dans son expérience, Thomas Wehr a remarqué que les participants se réveillaient à des moments légèrement différents chaque nuit et qu’en moyenne, il n’y avait jamais de moment où tout le monde dormait en même temps. D’un point de vue évolutif, cela aurait pu avoir une fonction de « sentinelle », en assurant qu’il y ait toujours quelqu’un éveillé pour veiller à la sécurité du groupe.

Certaines personnes ont tenté de promouvoir le sommeil polyphasique comme un moyen de « bio-hacker » le corps et de prolonger le temps d’éveil. Toutefois, les experts le déconseillent vivement. Tromper le corps pour qu’il survive avec de courtes périodes de sommeil n’est pas la même chose que de se réveiller naturellement après un sommeil réparateur, affirme Elizabeth Klerman, qui a coécrit en 2021 un article avec Russel Foster analysant les effets du sommeil polyphasique artificiel. Elle nous demande ainsi : « Est-ce que vous arrêteriez une machine à laver avant la fin de son cycle ? »