Pourquoi notre voix change-t-elle avec l’âge ?

Avez-vous l’impression d’avoir la voix… d’une personne âgée ? Si vous avez remarqué que votre voix change en vieillissant, sachez que ce phénomène est assez fréquent chez les adultes. Certaines personnes entendent alors leur voix devenir plus mature et s’adoucir, tandis que d’autres éprouvent des difficultés à parler, à se faire entendre ou ont la voix qui siffle. Les raisons de ces changements sont variées et peuvent nécessiter, dans certains cas, une intervention chirurgicale.

DES CHANGEMENTS PHYSIQUES

Du fait de la diminution de la masse musculaire et des changements posturaux, il devient plus difficile de produire aussi facilement qu’auparavant certains sons. La voix des chanteurs devient ainsi plus grave ou chevrotante, tandis que certaines personnes parlent moins fort, notamment celles souffrant de troubles de la déglutition ou de problèmes neurologiques comme la maladie de Parkinson. Les cordes vocales, structure complexe qui vibre et nous donne notre voix, peuvent perdre en élasticité et en tonus : elles se courbent, rétrécissent ou s’écartent, ce qui modifie l’intonation.

« En fait, la structure cellulaire des cordes vocales change également », souligne James Curtis, orthophoniste à la Weill Cornell Medicine. Associée à la diminution des capacités pulmonaires, ainsi qu’aux modifications de posture et de tonicité musculaire, cela « se fait ressentir sur la qualité vocale. La voix se fait rauque, rocailleuse ou voilée ».

Bien qu’elles soient essentielles dans la production des sons, les cordes vocales ne sont pas les seules coupables du vieillissement de la voix. En réalité, une panoplie de désagréments peuvent en être responsables. Rien d’étonnant donc à ce qu’une personne âgée sur trois souffre de dysphonie, une altération de la « qualité vocale normale ». Les symptômes sont divers et variés, mais les plus fréquents sont une diminution du volume de la parole, de la fatigue vocale et une voix qui devient plus rauque et rocailleuse.

UNE QUESTION DE PERCEPTION

Ces changements se produisent en général lentement. La presbyphonie (ou le vieillissement de la voix) peut survenir dès la cinquantaine. Ce phénomène ne touche pas tout le monde, mais les personnes qui en souffrent le remarquent, tout comme leurs amis, leurs enfants et leurs connaissances.

Dans le cadre d’une étude récente, les personnes interrogées ont associé les voix âgées à la sagesse et aux talents de conteur, tout en leur attribuant sans cesse des connotations négatives. Certaines d’entre elles estiment que les voix plus âgées témoignent d’une flexibilité ou d’une pertinence moindre des individus, ce qui laisse transparaître des stéréotypes dépassés sur les capacités et la valeur des personnes âgées.

L’INFLUENCE DU GENRE

Ces stéréotypes touchent particulièrement les femmes, qui ne sont pas aidées par les aléas liés au sexe biologique. Les orthophonistes attribuent depuis longtemps les changements vocaux chez les femmes aux fluctuations hormonales résultant du cycle de reproduction féminin. Au 19e siècle, les cantatrices d’opéra étaient souvent mises au repos vocal lorsqu’elles avaient leurs menstruations. Aujourd’hui encore, elles se plaignent de changements prémenstruels dans leur voix ; en Ukraine, par exemple, certaines troupes d’opéra offrent ainsi des congés payés aux chanteuses lorsqu’elles ont leurs règles.

Rien d’étonnant donc à ce que l’on attribue à la ménopause des changements vocaux, notamment des variations entre la puissance et la fréquence de la voix. L’assèchement des muqueuses pourrait être dû à la baisse du taux d’œstrogènes ou à la hausse du taux d’androgènes, ces hormones qui rendent la voix des hommes plus grave. De ce fait, certaines patientes suivent un traitement hormonal de substitution pour retarder ou prévenir les changements vocaux à la ménopause.

Les recherches sur les différences sexuelles en matière de vieillissement de la voix n’en sont toutefois qu’à leurs débuts et les chercheurs déplorent le manque d’études sur le changement de la voix chez les femmes ménopausées. « Ce sujet suscite de plus en plus d’intérêt », indique James Curtis. « Mais ça ne devrait pas être le cas ; on devrait déjà avoir de nombreuses connaissances sur la question », ajoute-t-il.

QUELLES SOLUTIONS ?

De nombreux facteurs, qu’ils soient génétiques ou professionnels, contribuent aux changements de la voix liés à l’âge et sont étudiés par des chercheurs désireux d’en comprendre les effets sur le vieillissement vocal. Mais cette multiplicité de facteurs ralentit la recherche, souligne James Curtis. « Ces changements sont multifactoriels », explique-t-il. « Notre voix est produite par tout notre corps. »

Par conséquent, les traitements visant à préserver ou à améliorer la fonction vocale chez les personnes âgées sont très variables. Ils peuvent prendre la forme de médicaments, comme ceux utilisés dans les traitements hormonaux de substitution ou pour les problèmes de thyroïde (qui peuvent entraîner des modifications de la voix). Le traitement le plus courant reste la thérapie vocale non invasive, une thérapie physique personnalisée prescrite et dispensée par des orthophonistes. Elle repose sur divers exercices vocaux, respiratoires et posturaux visant à maintenir la gamme vocale, à conserver le volume de la voix et à s’attaquer aux problèmes individuels.

Comme l’indiquent les spécialistes vocaux formés à la médecine gériatrique, Robert T. Sataloff et Karen M. Kost, « la chirurgie est inutile pour la vaste majorité des patients atteints de dysphonie liée à l’âge ». Plusieurs procédures ciblant des problèmes vocaux plus graves existent cependant, comme les injections dans les cordes vocales. Cette intervention ambulatoire consiste à injecter un produit de comblement dans l’une des cordes vocales, ou les deux, afin de renforcer les cordes vocales paralysées ou qui rétrécissent, pour aider à leur bon fonctionnement et rendre la voix plus forte. Dans le cas de la thyroplastie, les cordes vocales sont repositionnées à l’aide d’un implant maillé inséré dans le cou en effectuant une minuscule incision. Cette procédure permet d’améliorer la voix et de restaurer la fonction des cordes vocales affaiblies ou paralysées. L’enrouement chronique peut parfois aussi être soigné dans le cadre d’opérations localisant les nerfs laryngés.

La plupart des problèmes liés à la voix peuvent toutefois être évités. « Notre voix est comme n’importe quelle partie de notre corps ; nous devons essayer d’en prendre soin », observe James Curtis. Si vous pensez que les moyens les plus efficaces pour y parvenir impliquent la bouche ou la gorge, vous risquez d’être surpris.

Rester en forme et actif en vieillissant peut contribuer à préserver la masse musculaire, la force et l’endurance et être bénéfique au système respiratoire. Avoir une bonne hygiène buccodentaire est également essentiel pour prévenir les problèmes liés à la salive et aux muqueuses. Les orthophonistes insistent sur l’importance de la nutrition et de l’hydratation, et recommandent aux personnes âgées de boire beaucoup d’eau, de manger des aliments sains qui contribuent au maintien de la fonction cellulaire, et d’envisager l’utilisation d’un humidificateur à la maison. Même si les chercheurs ont des avis divergents sur le rôle que jouent plusieurs facteurs dans la préservation de la voix, ils sont unanimes sur un point : fumer irrite non seulement la voix, mais peut causer des cancers parfois mortels des organes nécessaires à la parole.

Les conséquences psychologiques des changements vocaux indésirables peuvent également entraîner d’autres problèmes de santé, ajoute James Curtis. Selon lui, certaines personnes âgées sont prises dans un « cercle vicieux » après avoir perdu confiance en leur voix. « Si une personne a l’impression que sa voix change et que cela a une incidence sur sa capacité à prendre part à des activités personnelles, professionnelles ou sociales, [elle] peut commencer à s’isoler et à souffrir de dépression », explique-t-il. Cela mène à une réduction de l’activité physique et accroît l’isolement et la fragilité de la personne concernée, réduisant ainsi sa qualité de vie et mettant même en péril sa santé.

L’acceptation de soi ferait-elle partie de la solution ? Probablement. D’après une étude récente, les personnes âgées qui craignent d’être stigmatisées ou ont du mal à assumer les changements de leur voix liés à l’âge risquent de ne pas être prises en charge correctement. Et la situation se complique encore plus si vous ajoutez à cela l’âgisme.

Toutefois, les chercheurs essaient de plus en plus de redéfinir la plupart de ces « troubles » liés au vieillissement de la voix comme des changements normaux, témoins du temps qui passe. Et les personnes âgées leur emboîtent le pas : d’après plusieurs études, jusqu’à 80 % de celles souffrant de dysphonie ont choisi de ne pas suivre de traitement.