Voici ce qu'il se passe dans votre corps quand vous avez peur

En cette période de l’année, regarder des films d’horreur, se raconter des histoires de maisons hantées et flanquer la frousse à notre entourage constituent des activités normalement inoffensives. La peur qu’elles induisent peut toutefois déclencher la réponse combat-fuite de l’organisme, libérant des substances chimiques dans le corps et provoquant un certain nombre de réactions physiologiques.

« La réponse de peur de notre corps est en réalité un merveilleux outil de survie dans les situations dangereuses car elle intervient rapidement, accroît notre énergie, amplifie notre concentration, renforce nos muscles et nous prépare à faire face à tout ce qui se présente à nous », explique Kenneth Carter, psychologue clinicien à l’Oxford College de l’université Emory et auteur de Buzz! Inside the Minds of Thrill-Seekers, Daredevils, and Adrenaline Junkies.

Il s’agit d’un mécanisme inné de survie « qui est en nous depuis que nos ancêtres ont eu à fuir des prédateurs », ajoute Janice Kiecolt-Glaser, directrice de l’Institute for Behavioral Medicine Research au College of Medicine de l’université d’État de l’Ohio.

Cependant, même si elle a permis à nos aïeux d’échapper aux tigres à dents de sabre et qu’elle nous met aujourd’hui à l’abri du danger, l’activation de la réponse de peur de notre corps n’est pas toujours une bonne chose. « Si elle est activée trop souvent en raison d’un stress permanent ou de [frayeurs] fréquentes, elle peut épuiser notre organisme », avertit Kenneth Carter.

Découvrez les effets que la peur produit sur notre corps, de quelle façon notre esprit parvient à faire la distinction entre une menace réelle et une menace perçue, et pourquoi certaines personnes amatrices de sensations fortes devraient être plus vigilantes.

LES EFFETS DE LA PEUR SUR LE CERVEAU ET LE CORPS

La réaction de peur de notre corps, ou réponse combat-fuite, se déclenche toujours dans l’amygdale, une partie du système limbique du cerveau qui est essentielle pour traiter les émotions et reconnaître les menaces. Après les avoir perçues, l’amygdale envoie un signal de détresse à un centre de contrôle situé dans le cerveau, l’hypothalamus, qui demande aux systèmes nerveux et endocrinien de libérer des hormones et des neurotransmetteurs comme le cortisol, la dopamine, la noradrénaline et l’adrénaline.

« Les neurotransmetteurs sont libérés par les neurones du système nerveux, tandis que les hormones sont libérées par les glandes surrénales, deux glandes endocrines situées au sommet des reins », détaille Marc A. Dingman, chercheur en santé bio-comportementale à l’université d’État de Pennsylvanie.

Les recherches montrent que ces hormones et neurotransmetteurs agissent ensemble pour accélérer la respiration et pour que le cœur pompe plus rapidement le sang riche en oxygène vers les muscles et les organes vitaux. Les muscles et le cerveau sont ainsi prêts à se coordonner promptement pour répondre à la menace.

Dans un tel état, « nos muscles se contractent pour que nous soyons prêts à agir ; nos pupilles se dilatent pour que nous puissions mieux voir ; notre esprit s’aiguise pour que nous puissions nous concentrer uniquement sur la menace ; et notre ouïe se développe pour que nous soyons plus sensibles aux sons », indique Janice Kiecolt-Glaser.

La libération d’adrénaline réduit également la douleur en inhibant les voies de signalisation, ce qui nous permet de courir sur une plus longue distance ou de nous battre plus ardemment par rapport à ce que notre corps serait normalement capable de tolérer.

Bien que les hormones du stress jouent le rôle le plus important dans ces changements, la peur pousse également le corps à libérer de la dopamine pour devenir encore plus vif. « Cela peut contribuer aux sentiments de plaisir souvent surprenants que certaines personnes éprouvent dans des situations de peur », précise Emily Hemendinger, directrice clinique du programme de traitement ambulatoire intensif du campus santé Anschutz de l’université du Colorado qui effectue des recherches sur la gestion du stress.

MENACES RÉELLES OU PERÇUES : QUELLES DIFFÉRENCES ?