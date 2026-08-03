Le système olfactif des requins leur permet de détecter une goutte de sang dans une piscine olympique
Lorsque des morceaux de calmars sont déposés dans leur bassin, les sens olfactifs de ces requins-marteaux s'activent en quelques secondes et leurs mouvements deviennent plus rapides.
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Animaux00:44
Oregon : une quinzaine d'espèces de requins vivent dans ces eaux côtières
Parmi elles, il y a le grand requin blanc, le requin-taupe et le requin bleu. La plupart de ces espèces ont le sang chaud, ce qui leur permet de prospérer dans ces eaux froides.