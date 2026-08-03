Animaux

Le système olfactif des requins leur permet de détecter une goutte de sang dans une piscine olympique

Lorsque des morceaux de calmars sont déposés dans leur bassin, les sens olfactifs de ces requins-marteaux s'activent en quelques secondes et leurs mouvements deviennent plus rapides.

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Animaux00:44

Oregon : une quinzaine d'espèces de requins vivent dans ces eaux côtières

Parmi elles, il y a le grand requin blanc, le requin-taupe et le requin bleu. La plupart de ces espèces ont le sang chaud, ce qui leur permet de prospérer dans ces eaux froides.

  • Animaux
  • Attaques animales
  • Requins
  • États-Unis
  • Amérique du Nord
  • Comportement animal
  • Poissons
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
02:12

Ce pêcheur raconte avoir été attaqué par surprise par un requin

Animaux
00:48

L'eau trouble pousse les requins à attaquer plus volontiers les humains

Animaux
00:48

Les requins sont conditionnés aux comportements des pêcheurs

Animaux
02:10

Attaque de requin : cette femme a failli perdre sa jambe

Animaux
01:22

Cet homme a été attaqué deux fois par un requin

Animaux
00:43

Les grands requins blancs juvéniles passent plus de temps près des côtes que les adultes

Animaux
01:57

Un requin attaque un homme sur sa planche de stand up paddle

Animaux
00:56

Bahamas : recenser les requins qui peuplent les eaux

Animaux
02:26

Oregon : un surfeur raconte l'attaque d'un requin

Animaux
00:44

Oregon : une quinzaine d'espèces de requins vivent dans ces eaux côtières

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.