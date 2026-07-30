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Les requins sont conditionnés aux comportements des pêcheurs

Les requins peuvent apparaître dans des endroits de pêche réputés et mémoriser le lien entre présence humaine et abondance de poissons pendant au moins un an.

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