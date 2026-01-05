Au nord de la Norvège, les macareux préparent se préparent pour l'hiver
Les macareux forment des couples à vie. La femelle ne donne naissance qu'à un seul oisillon à la fois, que les parents doivent nourrir pendant six semaines, le temps qu'il ne prenne son indépendance.
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Animaux02:33
Le macareux, un oiseau plus à l'aise dans l'eau que dans les airs
Ces oiseaux marins peuvent plonger pendant plusieurs minutes, jusqu'à 60 mètres de profondeur. Images tirées de la série documentaire "Destination wild : Arctique".