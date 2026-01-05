Animaux

Au nord de la Norvège, les macareux préparent se préparent pour l'hiver

Les macareux forment des couples à vie. La femelle ne donne naissance qu'à un seul oisillon à la fois, que les parents doivent nourrir pendant six semaines, le temps qu'il ne prenne son indépendance.

Animaux02:33

Le macareux, un oiseau plus à l'aise dans l'eau que dans les airs

Ces oiseaux marins peuvent plonger pendant plusieurs minutes, jusqu'à 60 mètres de profondeur. Images tirées de la série documentaire "Destination wild : Arctique".

  • Animaux
  • Macareux moine
  • Norvège
  • Oiseaux
  • Europe
  • Oiseaux de mer
  • Terre

