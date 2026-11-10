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Comment capturer un crocodile de plus de 2 mètres à mains nues ?

Il a fallu 8 hommes pour contenir l'animal, qui n'avait de cesse d'effectuer des ruades pour se débattre et tenter de mordre ses trappeurs.

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