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Le crocodile marin est l'un des rares prédateurs à considérer l'Homme comme une proie

Ce sont les plus gros reptiles au monde. Dans les eaux côtières de l'Australie, ils prolifèrent et les confrontations entre mâles sont fréquentes.

Publication 25 oct. 2026, 08:02 CET

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