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Grâce à leur corps fuselé, les taïpans du désert peuvent s'infiltrer dans les terriers des rongeurs

Les écailles lisses de leur peau rendent ces serpents parfaitement silencieux lorsqu'ils chassent. Après avoir acculé leur proie, ils l'attaquent plusieurs fois en leur inoculant un des venins les plus puissants au monde.

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