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La plupart des vipéridés ne pondent pas d'œufs, mais donnent directement naissance à des bébés serpents

Ces bébés sont indépendants dès leur naissance et se dirigent en direction de la forêt, prêts à chasser.

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