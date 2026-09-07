Deux mâles mambas noirs s'affrontent pour gagner le droit de s'accoupler
Ces affrontements sont courts et ne tournent pas au pugilat. Le vainqueur doit ensuite séduire la femelle, avant de s'accoupler enlacés.
Ce frêle serpent figé dans l'ambre est décrit comme une toute nouvelle espèce, le Xiaophis myanmarensis.
PHOTOGRAPHIE DE Ryan Mckellar, Royal Saskatchewan Museum
Un deuxième morceau d'ambre contient ce qui semble être un bout de peau de serpent entouré, entre autres, d'excréments d'insectes.
PHOTOGRAPHIE DE Ryan Mckellar, Royal Saskatchewan Museum
PHOTOGRAPHIE DE Ryan Mckellar, Royal Saskatchewan Museum
Un gros plan de ce morceau de peau montre une pigmentation et des formes régulières.
PHOTOGRAPHIE DE Ryan Mckellar, Royal Saskatchewan Museum