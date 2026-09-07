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Deux mâles mambas noirs s'affrontent pour gagner le droit de s'accoupler

Ces affrontements sont courts et ne tournent pas au pugilat. Le vainqueur doit ensuite séduire la femelle, avant de s'accoupler enlacés.

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