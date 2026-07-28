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Dans une école, des herpétologues capturent un mamba vert

En Afrique du Sud, les écoles ne sont pas épargnées par la présence de serpents mortels. Une équipe d'herpétologues est appelée pour capturer ce mamba couleur jade.

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