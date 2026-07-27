Le long d'une route proche des maisons, un herpétologue capture un mamba noir
Dans un ravin près d'un chantier de construction, des ouvriers font appel à un herpétologue pour capturer un mamba noir, un des serpents les plus dangereux au monde.
Ce frêle serpent figé dans l'ambre est décrit comme une toute nouvelle espèce, le Xiaophis myanmarensis.
PHOTOGRAPHIE DE Ryan Mckellar, Royal Saskatchewan Museum
Un deuxième morceau d'ambre contient ce qui semble être un bout de peau de serpent entouré, entre autres, d'excréments d'insectes.
PHOTOGRAPHIE DE Ryan Mckellar, Royal Saskatchewan Museum
PHOTOGRAPHIE DE Ryan Mckellar, Royal Saskatchewan Museum
Un gros plan de ce morceau de peau montre une pigmentation et des formes régulières.
PHOTOGRAPHIE DE Ryan Mckellar, Royal Saskatchewan Museum