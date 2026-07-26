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La difficile capture d'un python femelle dans son terrier

Le serpent d'une taille conséquente protège ses œufs et se montre difficile à déloger. La déplacer demeure nécessaire pour protéger les espèces de serpents qu'elle pourrait menacer.

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