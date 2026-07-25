Animaux

Dans l'arbre d'un jardin, des experts capturent un dangereux mamba vert

Après une trentaine de minutes d'intervention périlleuse entre les branches d'un arbre, les herpétologues parviennent à capturer cette femelle mamba vert en gestation.

les plus populaires

voir plus
  • Afrique du Sud
  • Animaux
  • Mamba noir
  • Afrique
  • Reptiles
  • Serpents
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
09:29

Afrique du Sud : un mamba noir se glisse dans le conteneur d'un port

Animaux
04:42

Afrique du Sud : un mamba noir s'introduit dans une maison

Animaux
04:16

Amazonie : à la nuit tombée, les prédateurs partent en chasse

Animaux
03:33

Comment le python birman a-t-il proliféré dans le sud de la Floride ?

Animaux
03:44

Floride : le crotale diamantin vit tout près de l'Homme

Animaux
03:27

Le cobra royal : le plus long serpent venimeux de la planète

Animaux
03:46

Le venin de la vipère heurtante digère les proies avant qu'elles ne finissent englouties

Animaux
03:18

Le serpent à lunettes : une des espèces les plus dangereuses d'Inde

Animaux
03:26

L'échide carénée : un petit serpent qui sévit en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique

Animaux
03:56

Le taïpan : un serpent dont la morsure peut terrasser 100 hommes adultes

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.