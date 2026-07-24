Animaux

Afrique du Sud : un mamba noir s'introduit dans une maison

Le serpent se réfugie dans la doublure d'un matelas. Les experts se retrouvent dans l'obligation de découper le matelas pour le capturer. Une morsure peut tuer en moins de 45 minutes.

les plus populaires

voir plus
  • Afrique du Sud
  • Animaux
  • Attaques animales
  • Mamba noir
  • Afrique
  • Comportement animal
  • Reptiles
  • Serpents
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
09:29

Afrique du Sud : un mamba noir se glisse dans le conteneur d'un port

Animaux
02:21

Vidéo : l'impressionnante attaque d'une vipère des sables

Animaux
04:16

Amazonie : à la nuit tombée, les prédateurs partent en chasse

Animaux
02:10

Attaque de requin : cette femme a failli perdre sa jambe

Animaux
02:26

Oregon : un surfeur raconte l'attaque d'un requin

Animaux
00:44

Oregon : une quinzaine d'espèces de requins vivent dans ces eaux côtières

Animaux
01:22

Cet homme a été attaqué deux fois par un requin

Animaux
03:33

Comment le python birman a-t-il proliféré dans le sud de la Floride ?

Animaux
03:44

Floride : le crotale diamantin vit tout près de l'Homme

Animaux
03:08

Hawaï : sur la côte de Maui, les requins-tigres sont rois

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.