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Texas : dans le désert, un serpent à sonnette cherche à échapper au déplacement d'un troupeau

Dans un enclos, ce serpent à sonnette est pris entre les sabots de chevaux et de bovins et risque de mourir piétiné. Il anticipe les mouvements grâce aux vibrations du sol.

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