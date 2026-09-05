Animaux

Deux cobras se battent pour le statut de dominant

La majeure partie de l'alimentation du cobra est composée de serpents. Le perdant de ce combat pourrait se retrouver dévoré.

les plus populaires

voir plus
  • Animaux
  • Cobra
  • Inde
  • Asie
  • Reptiles
  • Serpents
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
00:36

Le cobra royal et son régime monophage

Animaux
03:27

Le cobra royal : le plus long serpent venimeux de la planète

Animaux
03:18

Le serpent à lunettes : une des espèces les plus dangereuses d'Inde

Animaux
01:55

Le cochon pygmée, le plus petit cochon sauvage du monde

Animaux
01:10

Combat d'un coq et d'un cobra

Animaux
02:37

Tapie dans les feuillages, cette vipère du Gabon a repéré sa proie

Animaux
02:47

Bataan, une île philippine au paysage unique

Animaux
04:20

Un jeune mamba noir s'introduit dans une maison

Animaux
04:19

Le long d'une route proche des maisons, un herpétologue capture un mamba noir

Animaux
04:01

Dans une école, des herpétologues capturent un mamba vert

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.