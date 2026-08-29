Animaux

Bataan, une île philippine au paysage unique

Cette île abrite le crabe de cocotier, plus grand arthropode terrestre ainsi que la vipère endémique trimeresurus mcgregori.

les plus populaires

voir plus
  • Animaux
  • Crabe
  • Philippines
  • Serpents
  • Asie
  • Crustacés
  • Invertébrés
  • Reptiles
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
03:04

Un centre élève et secourt des pithécophage des Philippines, un rapace endémique de l'archipel philippin

Animaux
02:49

Jadis chassées, les tortues imbriquées sont aujourd'hui protégées

Animaux
03:52

Le tarsier des Philippines, plus petit primate au monde

Animaux
03:02

L'agame voilier des Philippines, un lézard capable de marcher sur l'eau

Animaux
01:34

Admirer les requins baleines au large des côtes Philippines

Animaux
02:11

Aux Philippines, les gardiens d'un parc naturel protègent les crocodiles

Animaux
02:14

Deux experts partent à la recherche d'une tarentule extrêmement rare

Animaux
01:34

Les roussettes de Geoffroy, des petites chauves-souris frugivores importantes pour la pollinisation

Animaux
04:20

Un jeune mamba noir s'introduit dans une maison

Animaux
04:19

Le long d'une route proche des maisons, un herpétologue capture un mamba noir

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.