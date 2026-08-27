Deux experts partent à la recherche d'une tarentule extrêmement rare
Endémique à la région de Quezon aux Philippines, cette tarentule appelée Quezon Blue possède d'étonnants reflets bleus et ne sort de son terrier qu'à la tombée de la nuit.
Les pattes d'une mygale babouin (Pterinochilus murinus) photographiées au zoo de Great Plains à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud.
Une Caribena versicolor juvénile, araignée mygalomorphe de la famille des Theraphosidae (Avicularia versicolor) photographiée au Zoo Henry Doorly à Omaha, dans le Nebraska.
Une Theraphosa stirmi, espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Theraphosidae, photographiée au Zoo de Virginie, à Norfolk.
Une mygale zébrée du Costa Rica (Aphonopelma seemanni) photographiée au zoo de Great Plains à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud.
Une mygale zébrée du Costa Rica (Aphonopelma seemanni) photographiée au zoo de Great Plains à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud.
Mygale blonde péruvienne (Lasiodorides polycuspulatus) photographiée au zoo de Great Plains à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud.
Une mygale ornementale saphire (Poecilotheria metallica) photographiée au Zoo Sedgwick County à Wichita, dans le Kansas.
Une Psalmopoeus cambridge photographiée au Zoo Henry Doorly & Aquarium, dans le Nebraska.