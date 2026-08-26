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Les roussettes de Geoffroy, des petites chauves-souris frugivores importantes pour la pollinisation

Grâce à ces roussettes, la production de durian de la région de Davao aux Philippines. En une soirée, la colonie peut consommer jusqu'à 550 tonnes de nectar, pollinisant ainsi un grand nombre de fleurs.

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