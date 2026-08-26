Les roussettes de Geoffroy, des petites chauves-souris frugivores importantes pour la pollinisation
Grâce à ces roussettes, la production de durian de la région de Davao aux Philippines. En une soirée, la colonie peut consommer jusqu'à 550 tonnes de nectar, pollinisant ainsi un grand nombre de fleurs.
PHOTOGRAPHIE DE Auvergne-Rhône-Alpes
Ce chiroptéroduc a été disposé ainsi pour joindre un corridor écologique coupé en deux par l'autoroute A89, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
PHOTOGRAPHIE DE Auvergne-Rhône-Alpes
Ce chiroptéroduc a été placé sur la D901, près de Beauvais (Hauts-de-France), durant une phase de chantier, au niveau d'un corridor écologique — une zone boisée — préalablement identifié.
Ce chiroptéroduc a été placé au niveau de l'A89, en région Auvergne-Rhône-Alpes, à 325m d'un corridor écologique préalablement identifié. Résultat : les chauves-souris l'empruntent peu.
Fabien Claireau a installé un microphone près d'un chiroptéroduc expérimental (une sorte de portique), construit en collaboration avec VINCI Autoroute sur l'A83, près de Niort, au niveau d'une haie —un bon repère dans le paysage pour les chauves-souris. Le but : quantifier le nombre de chauves-souris qui l'utilisent.