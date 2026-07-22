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Amazone : après la saison des pluies, les conditions sont idéales pour la reproduction des poissons

Les characins arroseurs se reproduisent hors de l'eau : le couple s'accroche à une feuille et y dépose ses œufs, qui éclosent le lendemain et gagnent le lit du fleuve.

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