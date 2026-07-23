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Australie : lors de la ponte de leurs œufs, les tortues de mer sont soumises à un de nombreuses menaces

Une femelle revient sur l'île de Raine, trente ans après sa naissance, pour y pondre ses œufs, comme sa mère avant elle. Le lendemain, elle doit regagner l'océan en prenant soin d'éviter les requins.

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