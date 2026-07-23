Australie : lors de la ponte de leurs œufs, les tortues de mer sont soumises à un de nombreuses menaces

Au Costa Rica, « arribadas » est le nom donné aux arrivées massives de tortues de mer sur les plages dans le but d'y pondre leurs œufs. Cet événement est l'un des spectacles les plus impressionnants que la nature ait à nous offrir. Une à deux fois par mois pendant la saison des pluies, les tortues olivâtres s'aventurent sur le rivage par dizaines de milliers, creusent leur nid dans le sable puis pondent leurs œufs sous l'œil affamé des vautours et autres ratons-laveurs. L'éclosion des œufs commence environ 45 jours plus tard.

Thomas P Peschak PHOTOGRAPHIE DE