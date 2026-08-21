Jadis chassées, les tortues imbriquées sont aujourd'hui protégées
Les agents de préservation de l'espèce veillent à ce que les bébés tortues rejoignent l'océan en éloignant leurs prédateurs et en traçant un chemin lisse dans le sable pour qu'elles ne rencontrent pas d'obstacles.
Cette tortue de l'espèce Malaclemys terrapin essaie de voir ce qu'il se passe derrière la caméra.
Cette tortue Malaclemys terrapin est originaire des Bermudes.
L'espèce Chelodina reimanni est parfois nommée « tortue à cou de serpent » (« Reimann’s snake-necked turtle ») en raison de son long cou.
La trachémyde à ventre jaune (Trachemys scripta scripta) est endémique des régions de la côte Atlantique des États-Unis.
Les tortues alligator (Macroclemys temminckii) femelles ne pèsent généralement pas plus de 23 kilogrammes. Les mâles, quant à eux, sont énormes et atteignent en moyenne les 80 kilogrammes ; certains dépassent même les 100 kilogrammes.
La tortue matamata (Chelus fimbriatus) vit en Amérique du Sud. On la trouve principalement dans les mares peu profondes et marécages du bassin amazonien.
À l'échelle des tortues, les tortues à carapace molle (Apalone mutica) auraient « un potentiel reproductif élevé » malgré leur apparence étonnante.
À la naissance, ces bébés tortues-boîtes ornées (Terrapene ornata) ne mesuraient que 3 centimètres de long.
Une tortue à ventre rouge (Emydura subglobosa) nous dévoile ses couleurs.
La tortue-boîte à front jaune (Cuora galbinifrons) est en danger critique d'extinction. On la trouve en Chine, au Laos et au Vietnam.
Ces tortues de l'espèce Graptemys gibbonsi sont menacées. Depuis 1950, leur population a diminué de 80 à 90 %.
La tortue verte (Chelonia mydas), une espèce en voie de disparition, est l'une des plus grandes tortues marines du monde. Lorsqu'il aura atteint l'âge adulte, ce bébé pourrait atteindre les 317,5 kilogrammes.
La carapace de la graptémyde pseudogéographique (Graptemys pseudogeographica) est ornée de lignes, mais comme son nom l'indique, celles-ci ne vous mèneront nulle part.
Cette tortue étoilée de Birmanie (Geochelone platynota) est une espèce menacée.
La tortue de Muhlenberg (Glyptemys muhlenbergii), endémique de l'est des États-Unis, est en danger critique d'extinction.
Il ne reste plus que deux ou trois tortues géantes à carapace molle du fleuve Bleu dans le monde. Ce mâle a été photographié au zoo de Suzhou.
Les tortues de l'espèce Chelodina expansa sont reconnaissables par la longueur de leur cou, qui leur a valu le nom « Broad-shelled long-necked turtles » (« tortues à large carapace et à long cou ») en anglais.
Les tortues Apalone mutica calvata sont une sous-espèce de tortues à carapace molle.