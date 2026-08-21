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Jadis chassées, les tortues imbriquées sont aujourd'hui protégées

Les agents de préservation de l'espèce veillent à ce que les bébés tortues rejoignent l'océan en éloignant leurs prédateurs et en traçant un chemin lisse dans le sable pour qu'elles ne rencontrent pas d'obstacles.

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