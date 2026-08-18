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Des ours-esprits se retrouvent aux abords d'une rivière pour chasser le saumon

Les ours se repaissent de poisson afin de stocker le plus de graisse possible en vue de leur période d'hibernation imminente. Les cadavres de saumons qu'ils laissent derrière eux servent également d'engrais aux arbres des forêts américaines.

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