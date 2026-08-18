Des ours-esprits se retrouvent aux abords d'une rivière pour chasser le saumon
Les ours se repaissent de poisson afin de stocker le plus de graisse possible en vue de leur période d'hibernation imminente. Les cadavres de saumons qu'ils laissent derrière eux servent également d'engrais aux arbres des forêts américaines.
Les grizzlys peuvent atteindre les 2,50 m de longueur pour un poids dépassant les 450 kg.
Comme tous les ours vivant aujourd'hui, les grizzlys descendent d'un ancêtre qui aurait vécu il y a 30 millions d'années et ressemblait à un croisement entre un chien et un raton laveur.
Les grizzlys utilisent leurs griffes courbées pour creuser leur tanière à flanc de colline dès que les températures commencent à baisser. Ils hibernent ensuite pendant tout l'hiver.
Les pandas géants, comme Lun Lun ci-dessus, aiment tellement manger du bambou qu'ils peuvent parfois y passer près de 12 heures par jour.
L'ours malais est une sous-espèce de l'ours d'Asie, on ne le trouve que sur l'île de Bornéo.
L'ours Isabelle est une sous-espèce de l'ours brun vivant au Pakistan, en Inde, au Népal, au Tibet et au Bhoutan.
L'ours noir d'Asie est également appelé ours du Tibet ou ours à collier. Ils sont chassés ou élevés pour leur bile qui aurait des vertus thérapeutiques selon la médecine traditionnelle chinoise.
Également appelé ours paresseux, l'ours lippu se nourrit principalement de termites et de fourmis qu'il extrait de leurs monticules à l'aide de ses griffes acérées.
L'ours à lunettes tire son nom des cercles blancs ou jaunes qui entourent ses yeux, donnant l'impression qu'il porte de grandes lunettes. C'est la seule espèce d'ours native d'Amérique du Sud.
L'ours noir d'Asie est considéré comme vulnérable à l'extinction. En plus d'être chassé pour sa vésicule biliaire, il est également menacé par la perte de son habitat au profit de l'exploitation forestière ou agricole.
Avec un poids d'environ 250 kg, l'ours brun de Syrie est la plus petite des sous-espèces d'ours brun.
Avec leurs pattes partiellement palmées, les ours blancs sont des nageurs hors pair.
Mei Lun et Mei Huan vivent au zoo d'Atlanta.
Les ours noirs américains vivent dans les forêts d'Amérique du Nord et grimpent aux arbres comme personne. On les trouve également dans les montagnes ou les marécages.
L'ours noir de Louisiane est l'une des 16 sous-espèces d'ours noir.