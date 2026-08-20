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Le lézard cornu du Texas peut survivre sans boire d'eau

Vivant dans le désert de Sonora, il s'abreuve en consommant les fourmis qui pullulent dans ces zones arides. Lorsqu'il se retrouve menacé par un lynx, il projette une giclée de sang acide pour dissuader le prédateur de l'attaquer.

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