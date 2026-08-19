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Le jaguar, plus gros félin d'Amérique

Vivant dans la forêt amazonienne, le jaguar est aussi à l'aise sur terre que dans l'eau. Il est tout à fait capable de chasser le caïman.

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