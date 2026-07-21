Congo : pendant la saison sèche, les lions restent dans la savane plutôt que de migrer vers des régions plus fraîches
Bien que le félin soit au sommet de la chaîne alimentaire, il devient particulièrement vulnérable durant la saison sèche. Les proies se font rares et les hyènes menacent sa progéniture.
Un lion mâle entretient soigneusement son pelage grâce à une toilette fréquente. La coloration fauve de sa robe permet à ce grand félin de se fondre dans le paysage africain.
Un lion mâle adulte se repose sous le soleil d'Afrique. Seuls les mâles adultes ont une crinière, ce collier de poils longs et épais. Plus la crinière est grande, plus le lion paraît imposant face aux autres mâles.
L'un des 600 lions d'Asie restant sur Terre, ce mâle adulte du parc national et sanctuaire faunique de Gir en Inde fait une sieste à l'ombre, loin de la chaleur de l'après-midi.
Les lionnes se chargent de la chasse pour leur clan, elles collaborent pour abattre les animaux rapides vivant en troupeaux comme les gnous, les zèbres et les antilopes.
Autrefois établis à travers l'Asie du Sud et le Moyen-Orient les lions d'Asie sont aujourd'hui menacés d'extinction. Tout comme les lions africains, ils vivent en clan avec un mâle dominant, plusieurs femelles et leurs lionceaux.
Les lionceaux restent avec leurs mères jusqu'à 3 ans, après quoi les lionceaux femelles restent avec le clan alors que les mâles le quittent pour former leur propre groupe.
Ardents défenseurs de leurs clans ou de leurs unités familiales, les lions mâles patrouillent un vaste territoire qui couvre généralement 260 km².
Il ne reste à l'état sauvage que 600 lions d'Asie. Une ancienne réserve royale, le parc national et sanctuaire faunique de Gir, est le dernier abri de cette sous-espèce de lions.
Une mère s'occupe de son lionceau dans les hautes herbes africaines. Les lionceaux se joignent au clan lorsqu'ils se déplacent suffisamment bien pour suivre le rythme, après environ trois mois. À ce moment, plusieurs lionnes amènent leurs petits, généralement nés à quelques semaines d'écart.
Réveillée en pleine sieste, une lionne grogne depuis arbre près du fleuve Zambèze.