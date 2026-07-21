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Congo : pendant la saison sèche, les lions restent dans la savane plutôt que de migrer vers des régions plus fraîches

Bien que le félin soit au sommet de la chaîne alimentaire, il devient particulièrement vulnérable durant la saison sèche. Les proies se font rares et les hyènes menacent sa progéniture.

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