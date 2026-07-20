Indonésie : dans la jungle de Sumatra, différentes espèces signalent la présence d'un tigre
Le tigre de Sumatra maîtrise parfaitement le camouflage et s'immisce dans la canopée pour y débusquer des singes ou des chevrotins. Ces derniers s'alertent entre eux à la vue de cet intrus.
Dans le parc national de Bandhavgarh, une mère se prélasse avec son petit de deux mois. Contrairement à la tendance mondiale, les directeurs du parc ont participé à la croissance du nombre de tigres. Une compensation est versée suite aux décès engendrés par ces félins à l'extérieur du parc.
Dans les forêts du nord de Sumatra, en Indonésie, un tigre fixe un piège photographique qu'il a déclenché alors qu'il chassait au petit matin. Les habitats naturels des tigres sont très variés et vont de l'Himalaya glaciale aux mangroves tropicales de l'Inde et du Bangladesh.
Un piège photographique immortalise des tigreaux qui se rafraîchissent dans un point d'eau du parc national de Bandhavgarh.
Un piège photographique saisit un tigre, dont la robe se détache dans l'obscurité, sur un arbre du parc national de Kaziranga en Inde.
Une caméra télécommandée immortalise un tigre d'Indochine dans une forêt de bambou.
Faites la rencontre de Smasher, le mâle en arrière-plan. C'est ainsi que Steve Winter a baptisé ce jeune tigre se rafraîchissant dans un point d'eau du parc national de Bandhavgarh, après que ce dernier a donné des coups de patte à l'appareil photo télécommandé, jusqu'à ce qu'il cesse de cliqueter. Les deux tigres auraient fait des morts ; Smasher est donc désormais en captivité.
Le piège d'un braconnier a coûté la patte avant droite de ce tigreau de six mois, ainsi que sa liberté. Coincé pendant trois jours dans un piège de la province d'Aceh, en Indonésie, sa patte a dû être amputée. Incapable de chasser, le tigre vit désormais dans un zoo sur l'île de Java.
Un tigre dans le parc national de Kaziranga.
Un tigre mâle parcourt la jungle de la réserve de tigres du parc national de Bandhavgarh.
Deux frères proches de l'âge adulte se disputent lors d'un jeu qui leur apprend à se battre.
En Inde, dans la région des Sundarbands, un tigre rôde au milieu des mangroves.
Un tigre se faufile à travers un grillage dans le parc national de Bandhavgarh, en Inde.
Un tigre camouflé traque un éléphanteau d'Asie au milieu des herbes folles.
Un trio de bébés tigres âgés de 14 mois assoupis.
Un tigre du Bengale mâle s'immobilise au milieu d'une rivière et tend l'oreille aux rugissements d'un autre tigre.