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Indonésie : dans la jungle de Sumatra, différentes espèces signalent la présence d'un tigre

Le tigre de Sumatra maîtrise parfaitement le camouflage et s'immisce dans la canopée pour y débusquer des singes ou des chevrotins. Ces derniers s'alertent entre eux à la vue de cet intrus.

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