Indonésie : dans la jungle de Sumatra, différentes espèces signalent la présence d'un tigre

Faites la rencontre de Smasher, le mâle en arrière-plan. C'est ainsi que Steve Winter a baptisé ce jeune tigre se rafraîchissant dans un point d'eau du parc national de Bandhavgarh, après que ce dernier a donné des coups de patte à l'appareil photo télécommandé, jusqu'à ce qu'il cesse de cliqueter. Les deux tigres auraient fait des morts ; Smasher est donc désormais en captivité.