Les léopards se servent des arbres comme garde-manger pour ne pas se faire subtiliser leur proie
Malheureusement, cette femelle a été suivie par un mâle qui convoite sa proie. Ils se livrent à un combat acharné au sommet d'un arbre.
La première différence entre léopards et jaguars est d'abord géographique. Les jaguars vivent en Amérique centrale et du Sud, où ils sont la plus grande espèce de félidé. Les léopards sont quant à eux les plus petits fauves dans leurs habitats en Afrique et en Asie.
Résident du zoo du Belize, ce jaguar répondant au nom Pepe longe un point d’eau.
Les jaguars sont plus grands et costaux que les léopards ; les premiers peuvent peser jusqu’à environ 110 kilos contre 80 pour les seconds.
Ici, une femelle léopard se repose dans la réserve nationale du Masai Mara, au Kenya.
Il arrive parfois que des léopards ou des jaguars affichent un pelage noir en raison d’une mutation génétique. On appelle alors ces animaux des « panthères noires ».
Cette couleur est due à un gène qui produit en excès un pigment, la mélanine.
Les léopards sont plus athlétiques que les jaguars et sont notamment capables de rapidement hisser un impala dans un arbre.
Une femelle léopard est ici allongée dans un acacia à Mombo, au Botswana.
Gros plan des taches en rosette sur le pelage d'un léopard, qui sont vides à l'intérieur, contrairement aux taches du jaguar.
Les rosettes complexes du pelage d'un jaguar sont ponctuées de petits points noirs.