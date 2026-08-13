Animaux

Les léopards se servent des arbres comme garde-manger pour ne pas se faire subtiliser leur proie

Malheureusement, cette femelle a été suivie par un mâle qui convoite sa proie. Ils se livrent à un combat acharné au sommet d'un arbre.

les plus populaires

voir plus
  • Afrique
  • Animaux
  • Léopard
  • Fauves
  • Félidés
  • Mammifères
  • Terre

chercher des vidéos

Animaux
02:25

Quels sont les grands félins qui savent grimper aux arbres

Animaux
04:29

L'étonnant subterfuge du léopard pour ne pas être repéré par ses proies

Animaux
03:50

Combat à mort : un python contre un léopard adulte

Animaux
01:01

Comment les chats et autres félins font-ils pour se désaltérer efficacement ?

Animaux
02:23

L'évolution des félins, des grands fauves aux chats domestiques

Animaux
02:52

Des guépards se font voler leur proie par un chacal

Animaux
01:40

La mère léopard élève seule ses petits

Animaux
04:08

Ces guépards chassent le gnou malgré l'orage et les pluies torrentielles

Animaux
01:21

Le serval, le meilleur chasseur parmi les félins

Animaux
04:29

L'étonnant subterfuge du léopard pour ne pas être repéré par ses proies

loading

Découvrez National Geographic

  • Histoire
  • Santé
  • Animaux
  • Sciences
  • Environnement
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2026 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.