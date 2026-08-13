Les léopards se servent des arbres comme garde-manger pour ne pas se faire subtiliser leur proie

La première différence entre léopards et jaguars est d'abord géographique. Les jaguars vivent en Amérique centrale et du Sud, où ils sont la plus grande espèce de félidé. Les léopards sont quant à eux les plus petits fauves dans leurs habitats en Afrique et en Asie.

Résident du zoo du Belize, ce jaguar répondant au nom Pepe longe un point d’eau.