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Admirer les requins baleines au large des côtes Philippines

Au large des Philippines, l'espèce est préservée. Certains pêcheurs sont devenus guides touristiques et distribuent des crevettes aux requins baleines tous les matins pour le plus grand plaisir des visiteurs.

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