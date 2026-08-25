Admirer les requins baleines au large des côtes Philippines

Au signal du baleinier Jan Bjørn Kristiansen, Marius Hanssen fait descendre un quartier de viande de baleine dans la cale. Kristiansen a débuté comme matelot en 1958. Pour Hanssen, un étudiant en psychologie à l’université de Tromsø, ce n’est qu’un job d’été.

PHOTOGRAPHIE DE © Marcus Bleasdale