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Aux Philippines, les gardiens d'un parc naturel protègent les crocodiles

Deux rangers veillent à protéger les œufs des crocodiles à même les terriers et réintroduire des individus dans les régions où l'espèce se raréfie.

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