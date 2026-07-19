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Amazonie : les loutres géantes sont capables d'ingérer près de 4 kilos de poisson par jour

Elles ont peu de prédateurs et bénéficient d'une excellente vue aquatique. Elles profitent de l'abondance en poissons du fleuve Amazone et se nourrissent principalement de poissons-chats, de perches, mais aussi de petits caïmans.

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