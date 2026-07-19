Amazonie : les loutres géantes sont capables d'ingérer près de 4 kilos de poisson par jour
Elles ont peu de prédateurs et bénéficient d'une excellente vue aquatique. Elles profitent de l'abondance en poissons du fleuve Amazone et se nourrissent principalement de poissons-chats, de perches, mais aussi de petits caïmans.
Une loutre de mer trouve refuge dans le petit havre de Homer, en Alaska.
Un groupe de loutres de mer du nord de l'océan Pacifique se réunit dans le parc national de Katmai, sur l'île Kodiak, en Alaska.
Une loutre de mer fait du surf dans la baie de Monterey, en Californie.
Cette mère et son petit se toilettent mutuellement à Moss Landing, dans la baie de Monterey, en Californie.
Une loutre de mer trouve refuge dans le petit havre de Homer, en Alaska.
En Alaska, les loutres de mer succombent à cause de la prolifération des algues toxiques.
Des loutres de mer piquent un somme à Moss Landing, dans la baie de Monterey, en Californie.
Une loutre de mer se prélasse près d'un hangar à bateaux à Homer, en Alaska.