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L'accouplement lascif et envoûtant d'un couple de cobras

La femelle fait savoir au mâle qu'elle est sensible à ses avances en ouvrant sa coiffe. S'ensuit l'accouplement, durant lequel les deux serpents restent enlacés pendant plusieurs heures.

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