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Une mangouste jaune affronte un cobra royal

Immunisée au venin, la mangouste est une véritable tueuse de cobras, mais elle craint tout de même leurs crochets puissants.

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