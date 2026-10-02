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Les mambas noirs chassent les rats dans les champs de canne à sucre

Malgré son venin hautement toxique, le cobra préfère battre en retraite lorsque des fermiers se rapprochent de lui.

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