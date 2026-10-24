La morsure de la pieuvre à anneaux bleus peut tuer 26 personnes en moins de 90 minutes

La diversité des espèces de pieuvres est incroyable. On en trouve depuis les tropiques jusqu’aux pôles. Le poulpe photogénique (Wunderpus photogenicus) vit dans les eaux chaudes et peu profondes de la zone indo-pacifique. N.B. : les termes de « pieuvre » et de « poulpe » sont synonymes.

David Liittschwager PHOTOGRAPHIE DE