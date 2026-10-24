La morsure de la pieuvre à anneaux bleus peut tuer 26 personnes en moins de 90 minutes
C'est l'un des animaux les plus venimeux de la planète. Elle attaque essentiellement par surprise avant d'injecter son venin mortel en une seule morsure.
La diversité des espèces de pieuvres est incroyable. On en trouve depuis les tropiques jusqu’aux pôles. Le poulpe photogénique (Wunderpus photogenicus) vit dans les eaux chaudes et peu profondes de la zone indo-pacifique. N.B. : les termes de « pieuvre » et de « poulpe » sont synonymes.
Cette femelle (d’une espèce non encore décrite par la science) mourra peu après l’éclosion de ses oeufs. Chez la plupart des pieuvres, la femelle ne se reproduit qu’une fois. Les petits doivent se débrouiller seuls.
Robuste, doté d’un corps large et de tentacules courts, le poulpe blême (Octopus pallidus) vit au large du sud-est de l’Australie. Il chasse la nuit pour se nourrir de crustacés.
Une pieuvre Abdopus aculeatus projette de l’encre. Une stratégie de défense ancienne : on a trouvé des poches à encre sur des fossiles d’ancêtres de pieuvres datés de plus de 300 millions d’années.
Les pieuvres peuvent changer d’apparence pour se fondre dans leur environnement. Les taches sur la peau de Callistoctopus alpheus sont des cellules remplies de pigments. Quand elles sont toutes dilatées, l’animal devient rouge à pois blancs.
Pour se propulser, Callistoctopus alpheus utilise des muscles de son manteau, afin d’expulser l’eau par le siphon visible sous son oeil.
Octopus berrima est friand de crabes.
Toutes les pieuvres ont du venin. Mais celui des pieuvres à anneaux bleus, comme Hapalochlaena maculosa, peut tuer un homme.
Octopus rubescens contrôle chaque ventouse indépendamment. Il peut la plier et la tordre pour exercer une succion ou bien une force énorme, le tout avec une dextérité surprenante.
Quand il s’apprête à infliger sa morsure venimeuse, Hapalochlaena lunulata fait briller ses anneaux.
Après la naissance, nombre d’espèces de pieuvres grandissent extrêmement vite, telle Octopus cyanea.
Le système nerveux du poulpe commun (Octopus vulgaris) est bien plus développé que celui de la plupart des invertébrés. Peut-il penser ? Certains scientifiques et philosophes suggèrent même qu’il est doué de conscience.