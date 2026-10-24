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La morsure de la pieuvre à anneaux bleus peut tuer 26 personnes en moins de 90 minutes

C'est l'un des animaux les plus venimeux de la planète. Elle attaque essentiellement par surprise avant d'injecter son venin mortel en une seule morsure.

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